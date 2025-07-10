В Киеве вспыхнула уличная декорация в парке, фото

В Киеве ликвидировали пожар в Голосеевском районе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве произошел пожар в парке на проспекте Академика Глушкова в Голосеевском районе столицы.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве, загорелась декорация, после чего огонь распространился на расположенный рядом забор.

Пожар оперативно ликвидировали на площади около 30 кв. м.

Обошлось без жертв и пострадавших. Причины возгорания устанавливают правоохранители.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.