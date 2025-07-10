В Киеве вспыхнула уличная декорация в парке, фото

В Киеве произошел пожар в парке на проспекте Академика Глушкова в Голосеевском районе столицы.
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве, загорелась декорация, после чего огонь распространился на расположенный рядом забор.
Пожар оперативно ликвидировали на площади около 30 кв. м.
Обошлось без жертв и пострадавших. Причины возгорания устанавливают правоохранители.
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