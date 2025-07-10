У Києві спалахнула декорація просто неба у парку, фото

У Києві ліквідували пожежу в Голосіївському районі.

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У Києві сталася пожежа у парку на проспекті Академіка Глушкова в Голосіївському районі столиці.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві, загорілась декорація, після чого вогонь поширився на розташований поруч паркан.

Пожежу було оперативно ліквідували на площі близько 30 кв. м.

Обійшлося без жертв і постраждалих. Причини займання встановлюють правоохоронці.

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