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У Римі почалася зустріч Зеленського зі спецпосланцем Трампа Келлогом

19:02, 9 липня 2025
У Римі стартувала зустріч Володимира Зеленського з представником Дональда Трампа — Кітом Келлогом.
У Римі почалася зустріч Зеленського зі спецпосланцем Трампа Келлогом
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У столиці Італії розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського зі спеціальним посланцем президента США Дональда ТрампаКітом Келлогом.

Келлог входить до складу американської делегації, яка візьме участь у Міжнародній конференції з відновлення України (URC-2025), що пройде у Римі 10–11 липня.

Як раніше писала «Судово-юридична газета»Дональд Трамп підтвердив відновлення постачання зброї в Україну. Водночас президент США заявив, що не знає, хто дав розпорядження минулого тижня щодо зупинки постачання озброєння Україні.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському негайно надати Україні 10 ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. 

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