Верховна Рада відтермінує відповідальність для лобістів до 2026 року

Правоохоронний комітет рекомендував прийняти закон про відтермінування відповідальності для лобістів – законопроект раніше просила прийняти Американська торговельна палата.

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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти відразу в цілому як закон законопроект 13340-1, яким відтерміновується можливість притягти до адміністративної відповідальності лобістів.

Як писала «Судово-юридична газета», цей законопроект раніше просила до 1 вересня прийняти Американська торговельна палата (АСС).

«Запровадження адміністративної відповідальності одночасно з набранням чинності Законом є передчасним», зазначили у АСС.

Внесли цей законопроект народні депутати Сергій Іонушас, Максим Павлюк та інші.

Справа у тому, що Закон «Про лобіювання» 3606-IX має бути введений в дію не пізніше 1 вересня 2025 року.

На його реалізацію Верховна Рада ухвалила зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері лобіювання. Він теж мав набрати чинності не пізніше 1 вересня 2025 року.

Однак законопроектом 13340-1 встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері лобіювання буде відкладено до вересня 2026 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Американська торговельна палата також просить прийняти до 1 вересня законопроект 13339, яким держоргани зобов’яжуть відповідати на запити лобістів і пропускати лобістів до будівель у спрощеному порядку.

Нагадаємо, АСС також висловилася про необхідність скасування податкових пільг для посилок вартістю до 150 євро і зменшення кількості «спрощенців» серед інтернет-провайдерів та закладів громадського харчування.

Автор: Наталя Мамченко

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