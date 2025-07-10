Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Верховна Рада відтермінує відповідальність для лобістів до 2026 року

08:05, 10 липня 2025
Правоохоронний комітет рекомендував прийняти закон про відтермінування відповідальності для лобістів – законопроект раніше просила прийняти Американська торговельна палата.
Верховна Рада відтермінує відповідальність для лобістів до 2026 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти відразу в цілому як закон законопроект 13340-1, яким відтерміновується можливість притягти до адміністративної відповідальності лобістів.

Як писала «Судово-юридична газета», цей законопроект раніше просила до 1 вересня прийняти Американська торговельна палата (АСС).

«Запровадження адміністративної відповідальності одночасно з набранням чинності Законом є передчасним», зазначили у АСС.

Внесли цей законопроект народні депутати Сергій Іонушас, Максим Павлюк та інші.

Справа у тому, що Закон «Про лобіювання» 3606-IX має бути введений в дію не пізніше 1 вересня 2025 року.

На його реалізацію Верховна Рада ухвалила зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері лобіювання. Він теж мав набрати чинності не пізніше 1 вересня 2025 року.

Однак законопроектом 13340-1 встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері лобіювання буде відкладено до вересня 2026 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Американська торговельна палата також просить прийняти до 1 вересня законопроект 13339, яким держоргани зобов’яжуть відповідати на запити лобістів і пропускати лобістів до будівель у спрощеному порядку.

Нагадаємо, АСС також висловилася про необхідність скасування податкових пільг для посилок вартістю до 150 євро і зменшення кількості «спрощенців» серед інтернет-провайдерів та закладів громадського харчування.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти закон про збільшення чисельності СБУ

Також пропонується закріпити не менше 10 тисяч осіб за Центром спеціальних операцій «А».

Верховна Рада відтермінує відповідальність для лобістів до 2026 року

Правоохоронний комітет рекомендував прийняти закон про відтермінування відповідальності для лобістів – законопроект раніше просила прийняти Американська торговельна палата.

Участь родичів членів ВККС та Вищої ради правосуддя у конкурсах на суддівське крісло пропонують дещо ускладнити – законопроект

Пропонується підвищити вимоги до прийняття рішень стосовно призначення суддями родичів членів ВККС та ВРП, а також для самих членів цих органів судової влади, які прагнуть сісти у суддівське крісло.

Дотримання стандартів верховенства права країнами ЄС може стати умовою отримання ними фінансування з бюджету ЄС – єврокомісар

Наразі розробляють плани щодо посилення дотримання країнами ЄС вимог, зробивши обов'язковим дотримання стандартів верховенства права як умову отримання фінансування з бюджету ЄС – єврокомісар.

Класифікація посад держслужби у судах призвела до значних відмінностей в зарплатах на однакових посадах – Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя оприлюднила звернення до Кабміну, в якому констатується, що проведена класифікація посад державної служби призвела до диспропорції в оплаті праці працівників різних державних установ, у тому числі працівників за рівнозначними посадами безпосередньо в межах суду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України