У Києві водій BMW, який перебуває в розшуку ТЦК, покусав поліцейського

Водій BMW, якого розшукував ТЦК, вкусив поліцейського під час затримання у Дарницькому районі.

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У Дарницькому районі столиці поліцейські затримали водія BMW, який порушив правила дорожнього руху та виявився у розшуку Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Інцидент стався ще 25 червня, але офіційну заяву по ньому оприлюднили лише 9 липня. Так, зазначається, що патрулюючи район, інспектори зупинили автомобіль BMW, водій якого проїхав на червоне світло світлофора та пересувався із закритим номерним знаком.

Під час перевірки даних водія виявилося, що чоловік перебуває в розшуку ТЦК та СП за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення законодавства про військовий обов’язок.

Поліцейські повідомили про це водієві, після чого той почав поводитися агресивно та нецензурно висловлюватися. Коли йому повідомили про затримання, чоловік почав чинити опір та навіть вкусив одного з патрульних.

Відтак, кажуть у поліції, чоловіка затримали із застосуванням фізичної сили.

Правоохоронці оформили відповідні адміністративні матеріали:

протокол затримання;

протокол за ст. 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського);

постанова за ч. 1 ст. 121-3 КУпАП (керування транспортом із закритим номерним знаком).

Затриманого передали до Дарницького районного ТЦК.

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