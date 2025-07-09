В Киеве водитель BMW, находящийся в розыске ТЦК, покусал полицейского

Водитель BMW, разыскиваемый ТЦК, укусил полицейского во время задержания в Дарницком районе.

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В Дарницком районе столицы полицейские задержали водителя BMW, который нарушил правила дорожного движения и оказался в розыске Территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Инцидент произошел еще 25 июня, однако официальное заявление по нему обнародовали только 9 июля. По информации полиции, во время патрулирования района инспекторы остановили автомобиль BMW, водитель которого проехал на красный сигнал светофора и двигался с закрытым номерным знаком.

Во время проверки данных выяснилось, что мужчина находится в розыске ТЦК и СП по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях — нарушение законодательства о воинской обязанности.

Полицейские сообщили об этом водителю, после чего он начал вести себя агрессивно и выражаться нецензурной лексикой. Когда ему объявили о задержании, мужчина оказал сопротивление и даже укусил одного из патрульных.

Как отмечают в полиции, нарушителя задержали с применением физической силы.

Правоохранители оформили соответствующие административные материалы:

• протокол задержания;

• протокол по ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному требованию полицейского);

• постановление по ч. 1 ст. 121-3 КУоАП (управление транспортным средством с закрытым номерным знаком).

Задержанного передали в Дарницкий районный ТЦК.

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