Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Участие родственников членов ВККС и Высшего совета правосудия в конкурсах на судейское кресло предлагают немного усложнить – законопроект

07:45, 10 июля 2025
Предлагается повысить требования к принятию решений о назначении судьями родственников членов ВККС и ВСП, а также для самих членов этих органов судебной власти, стремящихся занять судейское кресло.
Участие родственников членов ВККС и Высшего совета правосудия в конкурсах на судейское кресло предлагают немного усложнить – законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», родственники членов Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия успешно сдали экзамен на должности судей апелляционных хозяйственных судов. Также документы на конкурс в апелляционные суды подали трое членов Высшего совета правосудия – Юлия Бокова, Николай Мороз и Инна Плахтий (последняя на данный момент уже экс-член ВСП).

Недавно в парламенте зарегистрировали законопроект 13456 о внесении изменений в законы «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем совете правосудия», которым предлагается установить некоторые предохранители относительно участия родственников членов ВККС и ВСП для обеспечения беспристрастности конкурсных процедур на должность судьи.

Инициатор законопроекта, нардеп Сергей Евтушок, отмечает, что в декабре 2023 года вступил в силу закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры (законопроект № 10140-д) относительно изменений в процедурах отбора судей. Как писала «Судебно-юридическая газета», в то время посол США Бриджит Бринк и посол ЕС Катарина Матернова 1 декабря 2023 года направили в Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики список рекомендаций к законопроекту 10140-д. Среди них было предложение ограничить участие действующих членов ВСП и ВККС в конкурсах на должности судей независимо от их опыта работы и ввести период, который продлится один год после окончания срока их полномочий, когда они также не смогут участвовать в конкурсах на должности судей.

«14 сентября 2023 года ВККС объявила конкурс на замещение вакантных должностей судей апелляционных судов. В нем участвуют родственники отдельных членов ВККС и Высшего совета правосудия, а также отдельные члены Высшего совета правосудия.

Устанавливая запрет претендовать на должность судьи членам ВСП и ВККС (ч. 4 статьи 69 Закона «О судоустройстве и статусе судей»), законодатель, очевидно, исходил из того, что участие указанных лиц в конкурсных процедурах на должность судьи может вызвать у постороннего разумного наблюдателя объективные сомнения в их беспристрастности, ведь указанные лица имеют непосредственное влияние на процедуры отбора и назначения судей.

В то же время члены ВСП и ВККС, избранные (назначенные) на должность до вступления в силу Закона «относительно усовершенствования процедур судейской карьеры», могут участвовать в конкурсных процедурах на должность судьи без ограничений. Соответственно, указанные выше риски остаются актуальными.

Аналогичные риски возникают при участии в конкурсных процедурах на должность судьи родственников членов ВСП и ВККС, или лиц, которые в течение последних лет занимали эти должности», — считает автор законопроекта.

Следовательно, законопроектом предлагается:

  • предусмотреть, что члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей, которые участвуют в конкурсе на должность судьи, могут быть рекомендованы ВККС к назначению на должность судьи и назначены ВСП на должность судьи исключительно после того, как они прекратят свои полномочия члена ВСП, члена ВККС. Решение о рекомендации об их назначении на должность судьи ВККС может принять только в случае, если оно поддержано двумя третями голосов назначенных членов Комиссии, но не менее чем 9 голосами;
  • предусмотреть, что если у кандидата на должность судьи есть родственные связи с лицом, которое занимает должность члена ВСП, члена ВККС, или занимало такую должность в течение последних 5 лет, ВККС может принять мотивированное решение о подтверждении способности такого кандидата на должность судьи осуществлять правосудие/о рекомендации о назначении такого кандидата на должность судьи местного суда только в случае, если такое решение поддержано двумя третями голосов назначенных членов ВККС, но не менее чем 9 голосами.

Также Закон «О Высшем совете правосудия» предлагается дополнить положениями о том, что если у судьи есть родственные связи с лицом, которое занимает должность члена ВСП, члена ВККС, или занимало такую должность в течение последних 5 лет, Высший совет правосудия может принять мотивированное решение о переводе такого судьи из одного суда в другой только в случае, если такое решение поддержано двумя третями голосов назначенных членов Высшего совета правосудия.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд ВККС законопроект ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять закон об увеличении численности СБУ

Также предлагается закрепить не менее 10 тысяч человек за Центром специальных операций «А».

Верховная Рада отсрочит ответственность для лоббистов до 2026 года

Правоохранительный комитет рекомендовал принять закон об отсрочке ответственности для лоббистов – законопроект ранее просила принять Американская торговая палата.

Участие родственников членов ВККС и Высшего совета правосудия в конкурсах на судейское кресло предлагают немного усложнить – законопроект

Предлагается повысить требования к принятию решений о назначении судьями родственников членов ВККС и ВСП, а также для самих членов этих органов судебной власти, стремящихся занять судейское кресло.

Соблюдение стандартов верховенства права странами ЕС может стать условием получения ими финансирования из бюджета ЕС – еврокомиссар

Сейчас разрабатываются планы по усилению соблюдения странами ЕС требований, сделав обязательным соблюдение стандартов верховенства права как условие получения финансирования из бюджета ЕС, заявил еврокомиссар.

Классификация должностей госслужбы в судах привела к значительным различиям в зарплатах на одинаковых должностях – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия обнародовал обращение к Кабмину, в котором констатируется, что проведенная классификация должностей государственной службы привела к диспропорции в оплате труда работников различных государственных учреждений, в том числе работников на равнозначных должностях непосредственно в рамках суда.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України