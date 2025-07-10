Участие родственников членов ВККС и Высшего совета правосудия в конкурсах на судейское кресло предлагают немного усложнить – законопроект

Предлагается повысить требования к принятию решений о назначении судьями родственников членов ВККС и ВСП, а также для самих членов этих органов судебной власти, стремящихся занять судейское кресло.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», родственники членов Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия успешно сдали экзамен на должности судей апелляционных хозяйственных судов. Также документы на конкурс в апелляционные суды подали трое членов Высшего совета правосудия – Юлия Бокова, Николай Мороз и Инна Плахтий (последняя на данный момент уже экс-член ВСП).

Недавно в парламенте зарегистрировали законопроект 13456 о внесении изменений в законы «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем совете правосудия», которым предлагается установить некоторые предохранители относительно участия родственников членов ВККС и ВСП для обеспечения беспристрастности конкурсных процедур на должность судьи.

Инициатор законопроекта, нардеп Сергей Евтушок, отмечает, что в декабре 2023 года вступил в силу закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры (законопроект № 10140-д) относительно изменений в процедурах отбора судей. Как писала «Судебно-юридическая газета», в то время посол США Бриджит Бринк и посол ЕС Катарина Матернова 1 декабря 2023 года направили в Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики список рекомендаций к законопроекту 10140-д. Среди них было предложение ограничить участие действующих членов ВСП и ВККС в конкурсах на должности судей независимо от их опыта работы и ввести период, который продлится один год после окончания срока их полномочий, когда они также не смогут участвовать в конкурсах на должности судей.

«14 сентября 2023 года ВККС объявила конкурс на замещение вакантных должностей судей апелляционных судов. В нем участвуют родственники отдельных членов ВККС и Высшего совета правосудия, а также отдельные члены Высшего совета правосудия.

Устанавливая запрет претендовать на должность судьи членам ВСП и ВККС (ч. 4 статьи 69 Закона «О судоустройстве и статусе судей»), законодатель, очевидно, исходил из того, что участие указанных лиц в конкурсных процедурах на должность судьи может вызвать у постороннего разумного наблюдателя объективные сомнения в их беспристрастности, ведь указанные лица имеют непосредственное влияние на процедуры отбора и назначения судей.

В то же время члены ВСП и ВККС, избранные (назначенные) на должность до вступления в силу Закона «относительно усовершенствования процедур судейской карьеры», могут участвовать в конкурсных процедурах на должность судьи без ограничений. Соответственно, указанные выше риски остаются актуальными.

Аналогичные риски возникают при участии в конкурсных процедурах на должность судьи родственников членов ВСП и ВККС, или лиц, которые в течение последних лет занимали эти должности», — считает автор законопроекта.

Следовательно, законопроектом предлагается:

предусмотреть, что члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей, которые участвуют в конкурсе на должность судьи, могут быть рекомендованы ВККС к назначению на должность судьи и назначены ВСП на должность судьи исключительно после того, как они прекратят свои полномочия члена ВСП, члена ВККС. Решение о рекомендации об их назначении на должность судьи ВККС может принять только в случае, если оно поддержано двумя третями голосов назначенных членов Комиссии, но не менее чем 9 голосами;

назначенных членов Комиссии, но не менее чем 9 голосами; предусмотреть, что если у кандидата на должность судьи есть родственные связи с лицом, которое занимает должность члена ВСП, члена ВККС, или занимало такую должность в течение последних 5 лет, ВККС может принять мотивированное решение о подтверждении способности такого кандидата на должность судьи осуществлять правосудие/о рекомендации о назначении такого кандидата на должность судьи местного суда только в случае, если такое решение поддержано двумя третями голосов назначенных членов ВККС, но не менее чем 9 голосами.

Также Закон «О Высшем совете правосудия» предлагается дополнить положениями о том, что если у судьи есть родственные связи с лицом, которое занимает должность члена ВСП, члена ВККС, или занимало такую должность в течение последних 5 лет, Высший совет правосудия может принять мотивированное решение о переводе такого судьи из одного суда в другой только в случае, если такое решение поддержано двумя третями голосов назначенных членов Высшего совета правосудия.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.