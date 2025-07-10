Участь родичів членів ВККС та Вищої ради правосуддя у конкурсах на суддівське крісло пропонують дещо ускладнити – законопроект

Пропонується підвищити вимоги до прийняття рішень стосовно призначення суддями родичів членів ВККС та ВРП, а також для самих членів цих органів судової влади, які прагнуть сісти у суддівське крісло.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», родичі членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя вдало склали іспит на посади суддів апеляційних господарських судів. Також документи на конкурс до апеляційних судів подали троє членів Вищої ради правосуддя – Юлія Бокова, Микола Мороз та Інна Плахтій (остання станом на зараз вже екс-член ВРП).

Нещодавно у парламенті зареєстрували законопроект 13456 про внесення змін до законів «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя», яким пропонується встановити деякі запобіжники стосовно участі родичів членів ВККС та ВРП для забезпечення неупередженості конкурсних процедур на посаду судді.

Ініціатор законопроекту, нардеп Сергій Євтушок, зазначає, що у грудні 2023 року набрав чинності закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри (законопроект 10140-д) стосовно змін у процедурах відбору суддів. Як писала «Судово-юридична газета», на той час посол США Бріджит Брінк та посол ЄС Катаріна Матернова 1 грудня 2023 року надіслали у Комітет Верховної Ради з питань правової політики список рекомендацій до законопроекту 10140-д. Серед них була пропозиція обмежити участь діючих членів ВРП та ВККС у конкурсах на посади суддів незалежно від їхнього досвіду роботи та запровадити період, що триватиме один рік після закінчення строку їх повноважень, коли вони також не зможуть брати участь в конкурсах на посади суддів.

«14 вересня 2023 року ВККС оголосила конкурс на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів. У ньому беруть участь родичі окремих членів ВККС і Вищої ради правосуддя, а також окремі члени Вищої ради правосуддя.

Встановлюючи заборону претендувати на посаду судді членам ВРП і ВККС (ч. 4 статті 69 Закону «Про судоустрій і статус суддів»), законодавець, очевидно, виходив з того, що участь зазначених осіб у конкурсних процедурах на посаду судді може викликати у стороннього розсудливого спостерігача об’єктивні сумніви в їх неупередженості, адже зазначені особи мають безпосередній вплив на процедури добору та призначення суддів.

Водночас члени ВРП і ВККС, обрані (призначені) на посаду до набрання чинності Законом «щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри», можуть брати участь у конкурсних процедурах на посаду судді без обмежень. Відповідно, зазначені вище ризики залишаються актуальними.

Аналогічні ризики виникають під час участі у конкурсних процедурах на посаду судді родичів членів ВРП і ВККС, або осіб які протягом останніх років обіймали ці посади», вважає автор законопроекту.

Отже, законопроектом пропонується:

передбачити, що члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які беруть участь у конкурсі на посаду судді, можуть бути рекомендовані ВККС до призначення на посаду судді та призначені ВРП на посаду судді виключно після того, як вони припинять свої повноваження члена ВРП, члена ВККС. Рішення про рекомендацію про їх призначення на посаду судді ВККС може ухвалити лише у разі, якщо воно підтримане двома третинами голосів призначених членів Комісії, але не менше ніж 9 голосами;

передбачити, що якщо у кандидата на посаду судді є родинні зв’язки з особою, яка обіймає посаду члена ВРП, члена ВККС, або обіймала таку посаду протягом останніх 5 років, ВККС може ухвалити вмотивоване рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя/про рекомендацію про призначення такого кандидата на посаду судді місцевого суду лише у разі, якщо таке рішення підтримане двома третинами голосів призначених членів ВККС, але не менше ніж 9 голосами.

Також Закон «Про Вищу раду правосуддя» пропонується доповнити положеннями про те, що якщо у судді є родинні зв’язки з особою, яка обіймає посаду члена ВРП, члена ВККС, або обіймала таку посаду протягом останніх 5 років, Вища рада правосуддя може ухвалити вмотивоване рішення про переведення такого судді з одного суду до іншого лише у разі, якщо таке рішення підтримане двома третинами голосів призначених членів Вищої ради правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

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