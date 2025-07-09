Фальшиві посвідчення, хабарі та схеми ухилення від мобілізації: на митниці масштабна зачистка — Кравченко

Масштабна спецоперація на митниці: Руслан Кравченко заявив про схеми ухилення від мобілізації, контрабанду та збитки.

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В Україні триває масштабна спецоперація із викриття корупційних схем у митній сфері. За добу в Києві та ще трьох областях правоохоронці знешкодили низку злочинних схем. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Псевдо-ОБСЄ та ухилення від мобілізації

Офіс Генерального прокурора разом із СБУ, ДБР, Нацполіцією та Бюро економічної безпеки затримали посадовця Департаменту міжнародної взаємодії Державної митної служби. За даними слідства, він організував схему з виготовлення псевдо посвідчень ОБСЄ громадянам України за «винагороду». Громадська органызація копіювала справжню місію ОБСЄ. За кожне таке «посвідчення», що дозволяло уникнути мобілізації, брали 6800 доларів.

Посадовця затримано на гарячому під час отримання коштів. Йому готують підозру за ч. 1 ст. 114-1, ч.3 ст. 369-2 КК України.

Контрабанда сигарет через Чернівецьку митницю

В межах іншого кримінального провадження викрито незаконне вивезення великої партії тютюнових виробів з України до Румунії через пункт пропуску «Порубне». Сигарети були задекларовані як мінеральна вата. Румунські прикордонники вилучили понад 130 тисяч пачок. Перевіряється можлива причетність митників. Досудове розслідування здійснюють детективи БЕБ.

Одеса: хабарі за безперешкодний вивіз товарів

В Одесі викрито чотирьох посадовців місцевої митниці, які вимагали хабарі з підприємців за безперешкодне вивезення продукції. Паралельно проведено обшуки на одного із митних постів, де посадовці отримували неправомірну вигоду за оформлення товарів без сплати митних платежів.

Волинь: 2,7 мільйона гривень збитків бюджету

На Волині митників підозрюють у безпідставному оформленні безмитного імпорту авто іноземного виробництва, що спричинило державі збитки на майже 2,7 млн грн.

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