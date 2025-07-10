У Києві затримали чоловіка, який вчинив жорстокий напад на дівчину у під’їзді багатоповерхівки

Спочатку зловмисник розпилив у бік потерпілої сльозогінний газ, а потім кілька разів ударив металевою палицею по голові та заволодів її телефоном.

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У Києві поліцейські затримали чоловіка, який напав на дівчину у під’їзді багатоповерхівки.

Як повідомила пресслужба столичної поліції, нападник, сховавши обличчя під мотоциклетним шоломом, зайшов у під’їзд багатоповерхівки та напав на 21-річну киянку у той час, коли вона виходила з ліфту. Спочатку чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя потерпілій, а потім завдав декілька ударів металевою предметом по голові. Після цього, зловмисник вихопив її мобільний телефон та зник.

Правоохоронці виявили, що нападник намагався уникнути викриття – після злочину він змінив одяг і використовував засоби маскування. Проте поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 34-річний мешканець столиці.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, поєднаний із насильством, небезпечним для життя і здоров’я, вчинений в умовах воєнного стану. Тепер нападнику загрожує покарання у вигляді до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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