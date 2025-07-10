В Киеве задержали мужчину, который совершил жестокое нападение на девушку в подъезде многоэтажки

Сначала злоумышленник распылил в сторону потерпевшей слезоточивый газ, затем несколько раз ударил металлической палкой по голове и завладел ее телефоном.

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В Киеве полицейские задержали мужчину, который напал на девушку в подъезде многоэтажного дома.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, нападавший, скрыв лицо под мотоциклетным шлемом, зашел в подъезд многоэтажки и напал на 21-летнюю киевлянку в тот момент, когда она выходила из лифта. Сначала мужчина распылил слезоточивый газ в лицо потерпевшей, затем нанес несколько ударов металлическим предметом по голове. После этого злоумышленник выхватил ее мобильный телефон и скрылся.

Правоохранители установили, что нападавший пытался избежать разоблачения — после преступления он сменил одежду и использовал средства маскировки. Однако полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 34-летний житель столицы.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины — разбой, сопряженный с насилием, опасным для жизни и здоровья, совершенный в условиях военного положения. Теперь нападавшему грозит наказание в виде до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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