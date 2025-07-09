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Бывший тренер «Реал Мадрид» Карло Анчелотти осужден за налоговое мошенничество — СМИ

18:07, 9 июля 2025
Новый тренер сборной Бразилии получил год тюрьмы за налоговое мошенничество.
Бывший тренер «Реал Мадрид» Карло Анчелотти осужден за налоговое мошенничество — СМИ
Источник фото: Gokhan Taner/Middle East Images/AFP/Getty Images
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Бывший главный тренер «Реал Мадрид» и нынешний наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти, по сообщениям испанских СМИ, приговорен к одному году лишения свободы за налоговое мошенничество, совершенное в 2014 году.

Информацию о приговоре первой опубликовала агенция EFE, позже ее подхватили и другие медиа, в том числе Sky News. Речь идет о мошенничестве на сумму в 1 миллион евро.

Как сообщается, итальянец, который недавно покинул «Реал Мадрид» после длительного периода работы и возглавил национальную сборную Бразилии, совершил правонарушение во время своего первого срока в качестве главного тренера на «Сантьяго Бернабеу».

Несколько месяцев назад Анчелотти подтвердил, что предстанет перед судом, и заявил, что «не переживает» по этому поводу и имеет «полное доверие к правосудию».

Однако теперь, проведя всего два матча во главе сборной Бразилии, 65-летний специалист столкнулся с 12 месяцами тюремного заключения.

На данный момент Анчелотти публично не комментировал ситуацию.

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