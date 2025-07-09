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Колишнього тренера «Реал Мадрид» Карло Анчелотті засудили за податкове шахрайство — ЗМІ

18:07, 9 липня 2025
Новий тренер збірної Бразилії отримав рік тюрми за податкове шахрайство.
Колишнього тренера «Реал Мадрид» Карло Анчелотті засудили за податкове шахрайство — ЗМІ
Джерело фото: Gokhan Taner/Middle East Images/AFP/Getty Images
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Колишнього головного тренера «Реал Мадрид» та нового наставника збірної Бразилії Карло Анчелотті, за повідомленнями іспанських ЗМІ, засуджено до одного року ув’язнення за податкове шахрайство, вчинене у 2014 році.

Інформацію про вирок першими оприлюднило агентство EFE, а згодом її підхопили й інші медіа, зокрема Sky News. Йдеться про податкове шахрайство на суму 1 мільйон євро.

Як вказується, італієць, який нещодавно залишив «Реал Мадрид» після тривалого періоду роботи та очолив національну збірну Бразилії, вчинив правопорушення під час свого першого тренерського періоду на «Сантьяго Бернабеу».

Кілька місяців тому Анчелотті підтвердив, що постане перед судом, і заявив, що «не хвилюється» щодо цього питання та має «повну довіру до правосуддя».

Однак тепер, провівши лише два матчі на чолі збірної Бразилії, 65-річний фахівець зіткнувся з 12 місяцями ув’язнення.

Станом на зараз Анчелотті публічно не коментував ситуацію.

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