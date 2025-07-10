Практика судів
  1. В Україні

Як ветерану отримати житло від держави — покрокова інструкція

07:36, 10 липня 2025
Щоб отримати житло або грошову компенсацію треба зробити декілька кроків.
Як ветерану отримати житло від держави — покрокова інструкція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство у справах ветеранів оприлюднило інструкцію, як ветерану отримати житло від держави.

Щоб отримати житло або грошову компенсацію — необхідно стати на квартирний облік. Це перший крок. Далі — черга, рішення і надання житла або компенсації.

Хто може стати на облік?

Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов і належать до однієї з категорій:

▪️ Учасники бойових дій

▪️ Особи з інвалідністю внаслідок війни

▪️ Сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

▪️ ВПО (внутрішньо переміщені особи)

Які підстави?

▪️ житлова площа — менша за норму по регіону

▪️ дві й більше сім’ї в одній кімнаті або спільне проживання осіб різної статі (старших за 9 років)

▪️ тяжкі хронічні захворювання (неможливо жити з іншими членами родини або в комунальній квартирі)

▪️ житло не відповідає санітарним/технічним нормам

▪️ проживання у гуртожитку чи комуналці

▪️ оренда (державне, громадське, приватне — за договором не менше 5 років)

Які документи потрібно подати?

▪️Заява про взяття на облік (підписана всіма членами родини)

▪️ Довідка про реєстрацію місця проживання (на кожного члена родини)

▪️ Копія посвідчення (УБД / інвалідність / член сім’ї загиблого)

▪️ Довідки про перебування на обліку за місцем роботи (або відсутність такого обліку)

▪️ Довідки про статус ВПО (для всіх членів родини)

Куди звертатися?

ЦНАП

Виконком сільської, селищної чи міської ради

Райдержадміністрація у місті Києві (за місцем проживання)

Рішення приймається протягом місяця.

Ви отримаєте письмову відповідь із датою постановки на облік або причинами відмови.

Як отримати житло або грошову компенсацію?

Після постановки на облік — чекаєте своєї черги (загальна, першочергова або позачергова)

Рішення про надання житла ухвалює виконавчий комітет місцевої ради

Після рішення — отримуєте ордер і ключі від житла

Грошова компенсація

Кому належить?

▪️ особам з інвалідністю І–ІІ групи внаслідок війни

▪️ родинам загиблих Захисників і Захисниць України

Які умови?

▪️ перебуваєте на квартирному обліку

▪️ житлова площа у власності менше 13,65 м² на особу

Житло або компенсацію можна отримати лише після взяття на облік. Це — ключовий крок, який відкриває доступ до державної підтримки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ ветерани

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти закон про збільшення чисельності СБУ

Також пропонується закріпити не менше 10 тисяч осіб за Центром спеціальних операцій «А».

Верховна Рада відтермінує відповідальність для лобістів до 2026 року

Правоохоронний комітет рекомендував прийняти закон про відтермінування відповідальності для лобістів – законопроект раніше просила прийняти Американська торговельна палата.

Участь родичів членів ВККС та Вищої ради правосуддя у конкурсах на суддівське крісло пропонують дещо ускладнити – законопроект

Пропонується підвищити вимоги до прийняття рішень стосовно призначення суддями родичів членів ВККС та ВРП, а також для самих членів цих органів судової влади, які прагнуть сісти у суддівське крісло.

Дотримання стандартів верховенства права країнами ЄС може стати умовою отримання ними фінансування з бюджету ЄС – єврокомісар

Наразі розробляють плани щодо посилення дотримання країнами ЄС вимог, зробивши обов'язковим дотримання стандартів верховенства права як умову отримання фінансування з бюджету ЄС – єврокомісар.

Класифікація посад держслужби у судах призвела до значних відмінностей в зарплатах на однакових посадах – Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя оприлюднила звернення до Кабміну, в якому констатується, що проведена класифікація посад державної служби призвела до диспропорції в оплаті праці працівників різних державних установ, у тому числі працівників за рівнозначними посадами безпосередньо в межах суду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України