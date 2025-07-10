Право на додаткову відпустку — чи збережеться воно при зміні посади

Якщо переведення відбувається в межах одного структурного підрозділу і працівники не змінюють місце роботи, тривалість відпустки може зберігатися.

Фото: unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, чи зберігається право на щорічну відпустку більшої тривалості при зміні назви закладу, посади та посадових обов’язків працівників, яке відбувалося в межах бібліотеки закладу вищої освіти.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про відпустки» щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік. Для окремих категорій працівників законодавством України може бути передбачена інша тривалість щорічної основної відпустки.

Щодо випадку, коли працівники бібліотеки раніше користувалися відпусткою більшої тривалості, а потім відбулися зміни посад та перейменування в межах одного структурного підрозділу (бібліотеки), ситуація є такою:

Листи Мінсоцполітики від 24.10.2011 №391/13/116-11 та Міністерства економіки України від 25.08.2021 №4712-06/42456-09 мають рекомендаційний характер. У цих листах зазначається, що право на збереження раніше встановленої тривалості відпустки втрачається при зміні місця роботи, посади, професії.

Однак ключовим аспектом є те, що переведення відбувалося в межах одного структурного підрозділу (бібліотеки). Хоча назви посад і посадові обов’язки змінювалися, це не є зміною місця роботи в розумінні повного переходу до іншого підприємства, установи чи організації. Переведення в межах однієї бібліотеки, навіть зі зміною функціоналу, може розглядатися як внутрішні кадрові зміни, які не завжди призводять до втрати права на раніше встановлені гарантії, якщо це прямо не передбачено законом або колективним договором.

Законодавство України не містить прямої норми, яка б чітко регулювала збереження тривалості відпустки при внутрішніх переведеннях із зміною посади в межах одного підприємства, установи, організації, якщо працівник мав право на відпустку більшої тривалості до введення в дію Закону України «Про відпустки».

Оскільки в зазначених листах йдеться про втрату права при зміні місця роботи, посади, професії, то зміна лише посади в межах того ж самого закладу та структурного підрозділу може трактуватися по-різному. Зазвичай коли працівник залишається працювати в тій самій установі, він зберігає всі права та гарантії, передбачені трудовим законодавством, якщо інше не обумовлено конкретними умовами переведення або положеннями колективного договору.

Додаткові відпустки надаються незалежно від тривалості основної щорічної відпустки і визначаються умовами Колективного договору. Вони додаються до щорічної основної відпустки.

Оскільки переведення відбувалося в межах одного структурного підрозділу (бібліотеки) і працівники не змінювали місце роботи (установу), тривалість відпустки може зберігатися. Рекомендаційні листи не є нормативно-правовими актами і не можуть скасовувати права працівника, якщо ці права не скасовані законом.

Таким чином, надання додаткових відпусток, обумовлене Колективним договором, має додаватися до основної відпустки і є обов’язковим для роботодавця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.