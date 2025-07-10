Право на дополнительный отпуск — сохранится ли оно при смене должности

Если перевод происходит внутри одного структурного подразделения и работники не меняют место работы, продолжительность отпуска может сохраняться.

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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, сохраняется ли право на ежегодный отпуск большей продолжительности при изменении названия учреждения, должности и должностных обязанностей работников, которое происходило в пределах библиотеки учреждения высшего образования.

В соответствии со статьей 6 Закона Украины «Об отпусках» ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год. Для отдельных категорий работников законодательством Украины может быть предусмотрена иная продолжительность ежегодного основного отпуска.

Что касается случая, когда работники библиотеки ранее пользовались отпуском большей продолжительности, а затем произошли изменения должностей и переименования в рамках одного структурного подразделения (библиотеки), ситуация такова:

Письма Минсоцполитики от 24.10.2011 №391/13/116-11 и Министерства экономики Украины от 25.08.2021 №4712-06/42456-09 имеют рекомендательный характер. В этих письмах указано, что право на сохранение ранее установленной продолжительности отпуска утрачивается при смене места работы, должности, профессии.

Однако ключевым аспектом является то, что перевод происходил в пределах одного структурного подразделения (библиотеки). Хотя названия должностей и должностные обязанности изменялись, это не является сменой места работы в понимании полного перехода в другое предприятие, учреждение или организацию. Перевод в пределах одной библиотеки, даже при изменении функционала, может рассматриваться как внутренние кадровые изменения, которые не всегда ведут к потере права на ранее установленные гарантии, если это прямо не предусмотрено законом или коллективным договором.

Законодательство Украины не содержит прямой нормы, которая бы чётко регулировала сохранение продолжительности отпуска при внутренних переводах с изменением должности в рамках одного предприятия, учреждения, организации, если работник имел право на отпуск большей продолжительности до вступления в силу Закона Украины «Об отпусках».

Поскольку в указанных письмах говорится о потере права при смене места работы, должности, профессии, то изменение только должности в рамках того же учреждения и структурного подразделения может трактоваться по-разному. Как правило, когда работник продолжает работать в том же учреждении, он сохраняет все права и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, если иное не предусмотрено конкретными условиями перевода или положениями коллективного договора.

Дополнительные отпуска предоставляются независимо от продолжительности основного ежегодного отпуска и определяются условиями Коллективного договора. Они добавляются к ежегодному основному отпуску.

Поскольку перевод происходил в пределах одного структурного подразделения (библиотеки) и работники не меняли место работы (учреждение), продолжительность отпуска может сохраняться. Рекомендательные письма не являются нормативно-правовыми актами и не могут отменять права работника, если эти права не отменены законом.

Таким образом, предоставление дополнительных отпусков, обусловленное Коллективным договором, должно добавляться к основному отпуску и является обязательным для работодателя.

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