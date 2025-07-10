Практика судов
  1. В мире

Электронная почта станет обязательной для вручения судебных документов в Британии

07:18, 10 июля 2025
В Британии планируют исключить факс из правил судебного вручения, признав его устаревшим, а электронную почту сделать обязательной для адвокатов.
Электронная почта станет обязательной для вручения судебных документов в Британии
Фото: unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании планируют запретить адвокатам безосновательно отказываться от получения документов по электронной почте. Об этом сообщает Law Gazette.

В частности, Комитет по правилам гражданского судопроизводства Великобритании (Civil Procedure Rule Committee, CPRC) предложил изменения в правила, которые исключат возможность «необоснованного» отказа адвокатов принимать судебные документы по электронной почте.

Инициатива вынесена на общественное обсуждение и является частью масштабной реформы цифровизации судебных процедур.

В документе подчёркивается, что действующие правила вручения документов слишком устарели и не соответствуют современным способам коммуникации. В частности, электронная почта давно стала обычным средством общения между сторонами как до начала судебного процесса, так и после его запуска.

Хотя действующие нормы допускают электронное вручение документов стороне или её адвокатам, как правило, для этого требуется их согласие. При отсутствии такого согласия необходимо получить отдельное судебное решение об альтернативном вручении (в соответствии с правилом CPR 6.15).

На практике это создаёт проблемы. Иногда стороны, которые ранее общались по электронной почте, направляют документы по email, а уже после истечения сроков узнают, что нужно было получить официальное согласие другой стороны. Чаще же бывает, что адвокаты, которые раньше без проблем вели переписку по электронной почте, внезапно отказываются принимать документы таким способом, что приводит к дополнительным расходам и задержкам.

Комитет рассматривал идею автоматического разрешения на электронное вручение, если до начала дела стороны уже вели переписку в цифровом формате. Однако признал, что это не так просто реализовать: не все участники имеют равный доступ к цифровым ресурсам. В частности, самопредставляющие стороны (без адвоката) могут не иметь возможности загружать объёмные файлы или пользоваться онлайн-сервисами.

Также учтено, что адвокаты могут оказывать только предварительную консультацию, не сопровождая клиента в процессе. Обязанность передавать судебные документы бывшим клиентам может стать для них чрезмерной нагрузкой, особенно если помощь предоставлялась на безвозмездной основе.

Согласно новым предложениям, если адвокат официально подтвердил, что уполномочен принимать документы от имени своего клиента, он будет обязан безусловно принимать их в электронном виде — без необходимости дополнительного согласования.

Отдельным пунктом комитет предлагает исключить из правил упоминание факсимильной связи (факса) как основного способа электронного вручения документов, считая этот метод устаревшим в условиях современного цифрового мира.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд адвокат Великобритания адвокатура Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять закон об увеличении численности СБУ

Также предлагается закрепить не менее 10 тысяч человек за Центром специальных операций «А».

Верховная Рада отсрочит ответственность для лоббистов до 2026 года

Правоохранительный комитет рекомендовал принять закон об отсрочке ответственности для лоббистов – законопроект ранее просила принять Американская торговая палата.

Участие родственников членов ВККС и Высшего совета правосудия в конкурсах на судейское кресло предлагают немного усложнить – законопроект

Предлагается повысить требования к принятию решений о назначении судьями родственников членов ВККС и ВСП, а также для самих членов этих органов судебной власти, стремящихся занять судейское кресло.

Соблюдение стандартов верховенства права странами ЕС может стать условием получения ими финансирования из бюджета ЕС – еврокомиссар

Сейчас разрабатываются планы по усилению соблюдения странами ЕС требований, сделав обязательным соблюдение стандартов верховенства права как условие получения финансирования из бюджета ЕС, заявил еврокомиссар.

Классификация должностей госслужбы в судах привела к значительным различиям в зарплатах на одинаковых должностях – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия обнародовал обращение к Кабмину, в котором констатируется, что проведенная классификация должностей государственной службы привела к диспропорции в оплате труда работников различных государственных учреждений, в том числе работников на равнозначных должностях непосредственно в рамках суда.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України