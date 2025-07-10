Электронная почта станет обязательной для вручения судебных документов в Британии

В Британии планируют исключить факс из правил судебного вручения, признав его устаревшим, а электронную почту сделать обязательной для адвокатов.

Фото: unsplash

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В Великобритании планируют запретить адвокатам безосновательно отказываться от получения документов по электронной почте. Об этом сообщает Law Gazette.

В частности, Комитет по правилам гражданского судопроизводства Великобритании (Civil Procedure Rule Committee, CPRC) предложил изменения в правила, которые исключат возможность «необоснованного» отказа адвокатов принимать судебные документы по электронной почте.

Инициатива вынесена на общественное обсуждение и является частью масштабной реформы цифровизации судебных процедур.

В документе подчёркивается, что действующие правила вручения документов слишком устарели и не соответствуют современным способам коммуникации. В частности, электронная почта давно стала обычным средством общения между сторонами как до начала судебного процесса, так и после его запуска.

Хотя действующие нормы допускают электронное вручение документов стороне или её адвокатам, как правило, для этого требуется их согласие. При отсутствии такого согласия необходимо получить отдельное судебное решение об альтернативном вручении (в соответствии с правилом CPR 6.15).

На практике это создаёт проблемы. Иногда стороны, которые ранее общались по электронной почте, направляют документы по email, а уже после истечения сроков узнают, что нужно было получить официальное согласие другой стороны. Чаще же бывает, что адвокаты, которые раньше без проблем вели переписку по электронной почте, внезапно отказываются принимать документы таким способом, что приводит к дополнительным расходам и задержкам.

Комитет рассматривал идею автоматического разрешения на электронное вручение, если до начала дела стороны уже вели переписку в цифровом формате. Однако признал, что это не так просто реализовать: не все участники имеют равный доступ к цифровым ресурсам. В частности, самопредставляющие стороны (без адвоката) могут не иметь возможности загружать объёмные файлы или пользоваться онлайн-сервисами.

Также учтено, что адвокаты могут оказывать только предварительную консультацию, не сопровождая клиента в процессе. Обязанность передавать судебные документы бывшим клиентам может стать для них чрезмерной нагрузкой, особенно если помощь предоставлялась на безвозмездной основе.

Согласно новым предложениям, если адвокат официально подтвердил, что уполномочен принимать документы от имени своего клиента, он будет обязан безусловно принимать их в электронном виде — без необходимости дополнительного согласования.

Отдельным пунктом комитет предлагает исключить из правил упоминание факсимильной связи (факса) как основного способа электронного вручения документов, считая этот метод устаревшим в условиях современного цифрового мира.

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