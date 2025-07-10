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Украинцам напомнили, какие водительские удостоверения можно получить в сервисных центрах МВД

07:00, 10 июля 2025
Водители могут получить два основных вида документов: национальное водительское удостоверение и международное водительское удостоверение.
Украинцам напомнили, какие водительские удостоверения можно получить в сервисных центрах МВД
Фото: hsc.gov.ua
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Сервисные центры МВД предоставляют гражданам ряд услуг, в частности — выдают водительские удостоверения на право управления транспортными средствами. В зависимости от цели использования и типа транспорта, водители могут получить два основных вида документов: национальное водительское удостоверение и международное водительское удостоверение. А также можно получить свидетельство о подготовке водителя транспортного средства, перевозящего опасные грузы.

Национальное водительское удостоверение

Это документ, который дает право управлять транспортными средствами на территории Украины и в большинстве стран ЕС (в соответствии с Венской Конвенцией о дорожном движении 1968 года), которые признают украинское удостоверение согласно международным условиям.

Условия получения:

  • достижение установленного возраста;
  • прохождение медицинского осмотра;
  • подготовка к теоретическому экзамену: самостоятельно или в автошколе;
  • успешная сдача теоретического экзамена в сервисном центре МВД;
  • овладение практическими навыками управления транспортным средством в учебном заведении;
  • успешная сдача практического экзамена в сервисном подразделении.

Срок действия. Первое водительское удостоверение выдается на 2 года. После двух лет водительское удостоверение обменивается на постоянное сроком действия 30 лет.

Международное водительское удостоверение

Этот документ является приложением в виде бумажной книжки к национальному водительскому удостоверению и выдается для управления транспортными средствами за границей в странах-участницах Женевской конвенции 1949 года.

Особенности:

  • действительно только вместе с действующим национальным удостоверением;
  • выдача или обмен осуществляется без сдачи экзаменов.

Условия получения:

  • наличие действующего национального водительского удостоверения;
  • обращение в сервисный центр МВД с соответствующим пакетом документов.

Срок действия. Международное водительское удостоверение выдается сроком до трех лет, но не дольше срока действия национального удостоверения.

Свидетельство о подготовке водителя транспортного средства, перевозящего опасные грузы

Свидетельство о подготовке водителя транспортного средства, перевозящего опасные грузы, также известно как свидетельство ДОПОГ (ADR). Это специальный международный документ, который позволяет водителю перевозить опасные грузы в соответствии с требованиями Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов. Выдается в виде пластикового бланка.

Условия получения:

  • наличие национального водительского удостоверения соответствующей категории;
  • прохождение специального обучения;
  • сдача экзамена в региональном сервисном центре МВД.

Срок действия — 5 лет с момента выдачи. После окончания срока действия свидетельства его необходимо продлевать — повторно сдавать экзамены.

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МВД водительские права сервисный центр МВД

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