Украинцам напомнили, какие водительские удостоверения можно получить в сервисных центрах МВД

Сервисные центры МВД предоставляют гражданам ряд услуг, в частности — выдают водительские удостоверения на право управления транспортными средствами. В зависимости от цели использования и типа транспорта, водители могут получить два основных вида документов: национальное водительское удостоверение и международное водительское удостоверение. А также можно получить свидетельство о подготовке водителя транспортного средства, перевозящего опасные грузы.
Национальное водительское удостоверение
Это документ, который дает право управлять транспортными средствами на территории Украины и в большинстве стран ЕС (в соответствии с Венской Конвенцией о дорожном движении 1968 года), которые признают украинское удостоверение согласно международным условиям.
Условия получения:
Срок действия. Первое водительское удостоверение выдается на 2 года. После двух лет водительское удостоверение обменивается на постоянное сроком действия 30 лет.
Международное водительское удостоверение
Этот документ является приложением в виде бумажной книжки к национальному водительскому удостоверению и выдается для управления транспортными средствами за границей в странах-участницах Женевской конвенции 1949 года.
Особенности:
Условия получения:
Срок действия. Международное водительское удостоверение выдается сроком до трех лет, но не дольше срока действия национального удостоверения.
Свидетельство о подготовке водителя транспортного средства, перевозящего опасные грузы
Свидетельство о подготовке водителя транспортного средства, перевозящего опасные грузы, также известно как свидетельство ДОПОГ (ADR). Это специальный международный документ, который позволяет водителю перевозить опасные грузы в соответствии с требованиями Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов. Выдается в виде пластикового бланка.
Условия получения:
Срок действия — 5 лет с момента выдачи. После окончания срока действия свидетельства его необходимо продлевать — повторно сдавать экзамены.
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