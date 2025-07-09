Финансовый вызов 2026 года: Шмыгаль заявил, что Украине нужны десятки миллиардов помощи

Денис Шмыгаль подчеркнул, что внешнее финансирование остается критически важным для Украины.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ключевым приоритетом работы Украинской платформы доноров остается обеспечение финансовой устойчивости государства. Об этом он сообщил во время 14-го заседания Руководящего комитета платформы.

В своем выступлении глава правительства отметил, что в конце июня Кабинет Министров подал в Верховную Раду изменения в закон о государственном бюджете. В частности, предусматривается увеличение расходов на оборону почти на 10 миллиардов долларов — эти средства помогут эффективнее противостоять агрессору.

В 2025 году общие расходы на оборону и безопасность составят около 50 миллиардов долларов, что соответствует 26% ВВП. Из них рекордные 16,4 миллиарда долларов предусмотрены на закупку вооружения. В то же время собственные доходы бюджета ожидаются на уровне 48,5 миллиарда долларов. Поэтому, подчеркнул Шмыгаль, внешнее финансирование остается критически необходимым для того, чтобы Украина могла направлять собственные ресурсы на защиту государства.

По словам премьера, с начала 2024 года Украина уже привлекла 22 миллиарда долларов внешней поддержки. В то же время он отметил, что 2026 год станет новым вызовом, поскольку потребность в финансировании останется на уровне более 40 миллиардов долларов. Поэтому ключевой задачей является разработка эффективных механизмов для привлечения этих средств.

Шмыгаль также сообщил, что благодаря восстановлению экономики и системным реформам государственный бюджет Украины за первые пять месяцев этого года был перевыполнен на 1 миллиард долларов.

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