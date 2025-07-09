На Тернопольщине мужчина жестоко убил жену, а после этого покончил с собой

После жестокого убийства 28-летней женщины ее муж сбежал и покончил с жизнью в лесополосе.

Иллюстративное фото

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В Тернопольской области произошла трагедия: 32-летний мужчина убил свою 28-летнюю жену, после чего покончил с собой. Об этом сообщает полиция региона.

По данным правоохранителей, о происшествии утром 8 июля сообщила староста Стриивской общины.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа Збаражского отделения полиции и следственного управления Главного управления Нацполиции. В доме, где проживала пара, полицейские обнаружили тело женщины с многочисленными колото-резаными ранениями.

В ходе проверки установили, что к преступлению причастен её муж, который сразу после убийства скрылся. Правоохранители начали масштабные поиски.

Позже в лесополосе возле села Каменка — почти в 10 километрах от места трагедии — следователи обнаружили автомобиль злоумышленника. Во время обследования прилегающей территории в той же лесополосе было найдено его тело. По предварительным данным, мужчина свёл счёты с жизнью.

Сведения по этим фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство». Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

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