Практика судів
  1. В Україні

На Тернопільщині чоловік жорстоко вбив дружину, а після цього вкоротив собі віку

23:50, 9 липня 2025
Після жорстокого вбивства 28-річної жінки її чоловік утік і наклав на себе руки в лісосмузі.
На Тернопільщині чоловік жорстоко вбив дружину, а після цього вкоротив собі віку
Ілюстративне фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Тернопільській області сталася трагедія: 32-річний чоловік убив свою 28-річну дружину, після чого скоїв самогубство. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, про інцидент правоохоронців повідомила староста Стриївської громади вранці 8 липня.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції та слідчого управління Головного управління Нацполіції. У будинку, де проживала подружня пара, правоохоронці виявили тіло жінки з численними колото-різаними пораненнями.

Під час перевірки стало відомо, що до злочину причетний її чоловік, який одразу після вбивства втік. Поліцейські розпочали масштабні пошуки.

Згодом, у лісосмузі поблизу села Камʼянки — за майже 10 кілометрів від місця трагедії — слідчі знайшли автомобіль зловмисника. Під час обстеження навколишньої території в тій самій лісосмузі виявили його тіло. За попередніми даними, чоловік покінчив із життям самостійно.

Відомості за цими фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та з приміткою «самогубство». Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція вбивство Тернопіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дотримання стандартів верховенства права країнами ЄС може стати умовою отримання ними фінансування з бюджету ЄС – єврокомісар

Наразі розробляють плани щодо посилення дотримання країнами ЄС вимог, зробивши обов'язковим дотримання стандартів верховенства права як умову отримання фінансування з бюджету ЄС – єврокомісар.

Класифікація посад держслужби у судах призвела до значних відмінностей в зарплатах на однакових посадах – Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя оприлюднила звернення до Кабміну, в якому констатується, що проведена класифікація посад державної служби призвела до диспропорції в оплаті праці працівників різних державних установ, у тому числі працівників за рівнозначними посадами безпосередньо в межах суду.

Базову загальновійськову підготовку замінять підготовкою до нацспротиву, але її проходження не звільнятиме від направлення на базову військову службу

Законопроектом про підготовку громадян до нацспротиву фактично повертають строкову службу – Ірина Фріз.

Представники громадськості перевірятимуть поліцейських у складі дисциплінарних комісій – Кабмін вніс законопроект

Законопроект, розроблений Нацполіцією, має на меті забезпечити громадський контроль за притягненням до дисциплінарної відповідальності поліцейських.

Чоловік, який має сім’ю, але вступив у таємні інтимні стосунки з іншим чоловіком, став жертвою шахраїв

Громадянин перевів зловмисникам близько 40 тисяч гривень, сподіваючись, що вони залишать його у спокої, але шахраї захотіли ще більше грошей «за мовчання».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України