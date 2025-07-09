На Тернопільщині чоловік жорстоко вбив дружину, а після цього вкоротив собі віку

Після жорстокого вбивства 28-річної жінки її чоловік утік і наклав на себе руки в лісосмузі.

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У Тернопільській області сталася трагедія: 32-річний чоловік убив свою 28-річну дружину, після чого скоїв самогубство. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, про інцидент правоохоронців повідомила староста Стриївської громади вранці 8 липня.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції та слідчого управління Головного управління Нацполіції. У будинку, де проживала подружня пара, правоохоронці виявили тіло жінки з численними колото-різаними пораненнями.

Під час перевірки стало відомо, що до злочину причетний її чоловік, який одразу після вбивства втік. Поліцейські розпочали масштабні пошуки.

Згодом, у лісосмузі поблизу села Камʼянки — за майже 10 кілометрів від місця трагедії — слідчі знайшли автомобіль зловмисника. Під час обстеження навколишньої території в тій самій лісосмузі виявили його тіло. За попередніми даними, чоловік покінчив із життям самостійно.

Відомості за цими фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та з приміткою «самогубство». Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

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