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Защита прав человека в условиях агрессии РФ приобретает дополнительную важность — МИД о меморандуме комиссара Совета Европы

17:43, 9 июля 2025
В МИД Украины заявили, что Украина внимательно будет изучать оценки Комиссара Совета Европы по правам человека и отмечает, что защита прав человека в условиях продолжающейся российской агрессии приобретает дополнительную важность.
Защита прав человека в условиях агрессии РФ приобретает дополнительную важность — МИД о меморандуме комиссара Совета Европы
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти заявил, что путь Украины к вступлению в Европейский союз несет обязательства в сфере прав человека, как и любое мирное соглашение. Об этом говорится в меморандуме об элементах прав человека для мира в Украине, который опубликовал еврокомиссар на сайте Офиса Совета Европы в Украине.

В Министерстве иностранных дел заявили, что украинская сторона внимательно будет изучать оценки Комиссара Совета Европы по правам человека и отмечает, что защита прав человека в условиях продолжающейся российской агрессии приобретает дополнительную важность.

«При этом должны в полной мере учитываться потребности обеспечения обороноспособности государства и особенности военного положения», — говорится в комментарии МИД относительно меморандума еврокомиссара по итогам его визита в Украину.

Также в министерстве указали, что органы исполнительной власти Украины совместно с гражданским обществом работают над обновлением Национальной стратегии в сфере прав человека, которая будет учитывать новые реалии.

«Разделяем мнение Комиссара О’Флаэрти, что приобретение Украиной членства в Европейском Союзе будет способствовать более быстрому достижению долгосрочных целей в сфере прав человека», — говорится в комментарии.

В МИД выразили согласие с утверждением, что виновные в грубых нарушениях прав человека, совершенных в результате российской агрессии, должны понести справедливое наказание.

«В этой связи еще раз подчеркиваем важность создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Этот орган дополнит архитектуру международного уголовного правосудия в отношении тех, кто нарушает основные нормы международного права и пытается уничтожить целые государства», — добавили в ведомстве.

В МИД также разделяют убеждение комиссара, что агрессия РФ против Украины, начавшаяся еще в 2014 году, является «войной ценностей» и представляет собой экзистенциальную угрозу демократии, правам человека и международному праву.

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ЕС права человека Украина

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