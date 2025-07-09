Может ли юридическое лицо быть работодателем домашнего работника — разъяснение

Юрлица, такие как предприятия или организации, не имеют права заключать трудовые договоры с домашними работниками.

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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области разъяснило, может ли юридическое лицо быть работодателем домашнего работника.

Домашний работник может быть принят на работу только физическим лицом или домохозяйством, то есть семьёй или отдельным человеком, который нуждается в помощи по хозяйству. Юридические лица, такие как предприятия или организации, не имеют права заключать трудовые договоры с домашними работниками.

В то же время не допускается приём на работу в качестве домашнего работника лица, не достигшего 16-летнего возраста. Домашние работники, проживающие в жилище домохозяйства, имеют определённые дополнительные права, обязанности, гарантии и условия труда, отличающиеся от условий для работников, не проживающих по месту работы. Не считается домашним трудом работа на домохозяйство, которая выполняется нерегулярно и не более 40 часов в месяц.

Все условия проживания и работы должны быть детально прописаны в трудовом договоре, чтобы избежать недоразумений. Эти особенности касаются как рабочего времени, так и условий проживания и социальных гарантий.

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