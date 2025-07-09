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Чи може юридична особа бути роботодавцем домашнього працівника — роз’яснення

23:31, 9 липня 2025
Юрособи, такі як підприємства або організації, не мають права укладати трудові договори з домашніми працівниками.
Чи може юридична особа бути роботодавцем домашнього працівника — роз’яснення
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Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області роз’яснило, чи може бути роботодавцем домашнього працівника юридична особа.

Домашній працівник може бути прийнятий лише фізичною особою або домогосподарством, тобто сім’єю чи окремою особою, яка потребує допомоги по господарству. Юридичні особи, такі як підприємства або організації, не мають права укладати трудові договори з домашніми працівниками.

Водночас не допускається прийняття на роботу домашнім працівником особи, яка не досягла 16-річного віку. Домашні працівники, які проживають у житлі домогосподарства, мають певні додаткові права, обов’язки, гарантії та умови праці, які відрізняються від тих, що діють для працівників, які не проживають за місцем роботи. Не вважається домашньою працею робота для домогосподарства, яка здійснюється особою нерегулярно та не більше 40 годин на місяць.

Усі умови проживання та роботи повинні бути детально прописані в трудовому договорі, щоб уникнути непорозумінь. Ці особливості стосуються як робочого часу, так і умов проживання та соціальних гарантій.

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