Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Дотримання стандартів верховенства права країнами ЄС може стати умовою отримання ними фінансування з бюджету ЄС – єврокомісар

18:30, 9 липня 2025
Наразі розробляють плани щодо посилення дотримання країнами ЄС вимог, зробивши обов'язковим дотримання стандартів верховенства права як умову отримання фінансування з бюджету ЄС – єврокомісар.
Дотримання стандартів верховенства права країнами ЄС може стати умовою отримання ними фінансування з бюджету ЄС – єврокомісар
Фото: politico.eu
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Країни Європейського Союзу все частіше ігнорують вимоги Брюсселя щодо боротьби з корупцією, покращення свободи медіа, підвищення стандартів правосуддя та вирішення інших загроз демократичному суспільству, згідно з офіційним звітом, опублікованим Єврокомісією 8 липня.

Щорічний «Звіт про верховенство права» Європейської Комісії висловив серйозне занепокоєння щодо відсутності прогресу в низці країн, і виявив, що Угорщина, зокрема, не досягла жодного прогресу в усіх, крім однієї, ключових рекомендацій, наданих їй рік тому.

У звіті йдеться, що країни ЄС повністю виконали або досягли «значного прогресу» лише за 18 відсотками рекомендацій Комісії, порівняно з показником успіху майже 20 відсотків минулого року та понад 25 відсотків у 2023 році. Загалом, «прогрес був відсутній» або «обмежений» за 43 відсотками всіх рекомендацій, зроблених Комісією протягом останнього року.

Європейський комісар з питань демократії Майкл Макграт заявив, що чиновники в Брюсселі наразі розробляють плани щодо посилення дотримання країнами ЄС вимог, зробивши обов'язковим дотримання стандартів верховенства права як умову отримання фінансування з бюджету блоку в розмірі 1,2 трильйона євро. Комісія має оприлюднити свій прект бюджету – що охоплює сім років з 2028 року – 16 липня.

Як зазначає Politico, виступаючи перед журналістами, Макграт заявив, що «найбільш тривожними» частинами 800-сторінкового звіту були ті, де країни не досягли жодного прогресу у виконанні рекомендацій Комісії за останні 12 місяців.

«Коли ви дивитеся на рекомендації та оцінку минулого року, де ви бачите багато повідомлень про «відсутність прогресу», це очевидне занепокоєння», — сказав Макграт. «Звичайно, це буде критиковано в деяких колах, особливо тими, хто може відчувати, що їх критикують у звітах, але ми прагнули бути об'єктивними та ґрунтуватися на фактах у всьому, що ми представили».

Він попередив, що відбувається «звуження» простору для функціонування організацій громадянського суспільства, включаючи професійні групи, що представляють суддів, прокурорів та журналістів.

«Медіакомпанії також стикаються зі зростаючим тиском у деяких сферах, не тільки через комерційні труднощі, але й підхід до ЗМІ в деяких країнах є проблематичним, і ми знову бачимо, що простір для деяких медіаорганізацій у деяких частинах Європейського Союзу… перебуває під певним тиском», зазначив єврокомісар.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС права людини Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дотримання стандартів верховенства права країнами ЄС може стати умовою отримання ними фінансування з бюджету ЄС – єврокомісар

Наразі розробляють плани щодо посилення дотримання країнами ЄС вимог, зробивши обов'язковим дотримання стандартів верховенства права як умову отримання фінансування з бюджету ЄС – єврокомісар.

Класифікація посад держслужби у судах призвела до значних відмінностей в зарплатах на однакових посадах – Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя оприлюднила звернення до Кабміну, в якому констатується, що проведена класифікація посад державної служби призвела до диспропорції в оплаті праці працівників різних державних установ, у тому числі працівників за рівнозначними посадами безпосередньо в межах суду.

Базову загальновійськову підготовку замінять підготовкою до нацспротиву, але її проходження не звільнятиме від направлення на базову військову службу

Законопроектом про підготовку громадян до нацспротиву фактично повертають строкову службу – Ірина Фріз.

Представники громадськості перевірятимуть поліцейських у складі дисциплінарних комісій – Кабмін вніс законопроект

Законопроект, розроблений Нацполіцією, має на меті забезпечити громадський контроль за притягненням до дисциплінарної відповідальності поліцейських.

Чоловік, який має сім’ю, але вступив у таємні інтимні стосунки з іншим чоловіком, став жертвою шахраїв

Громадянин перевів зловмисникам близько 40 тисяч гривень, сподіваючись, що вони залишать його у спокої, але шахраї захотіли ще більше грошей «за мовчання».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео