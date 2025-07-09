Дотримання стандартів верховенства права країнами ЄС може стати умовою отримання ними фінансування з бюджету ЄС – єврокомісар

Наразі розробляють плани щодо посилення дотримання країнами ЄС вимог, зробивши обов'язковим дотримання стандартів верховенства права як умову отримання фінансування з бюджету ЄС – єврокомісар.

Фото: politico.eu

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Країни Європейського Союзу все частіше ігнорують вимоги Брюсселя щодо боротьби з корупцією, покращення свободи медіа, підвищення стандартів правосуддя та вирішення інших загроз демократичному суспільству, згідно з офіційним звітом, опублікованим Єврокомісією 8 липня.

Щорічний «Звіт про верховенство права» Європейської Комісії висловив серйозне занепокоєння щодо відсутності прогресу в низці країн, і виявив, що Угорщина, зокрема, не досягла жодного прогресу в усіх, крім однієї, ключових рекомендацій, наданих їй рік тому.

У звіті йдеться, що країни ЄС повністю виконали або досягли «значного прогресу» лише за 18 відсотками рекомендацій Комісії, порівняно з показником успіху майже 20 відсотків минулого року та понад 25 відсотків у 2023 році. Загалом, «прогрес був відсутній» або «обмежений» за 43 відсотками всіх рекомендацій, зроблених Комісією протягом останнього року.

Європейський комісар з питань демократії Майкл Макграт заявив, що чиновники в Брюсселі наразі розробляють плани щодо посилення дотримання країнами ЄС вимог, зробивши обов'язковим дотримання стандартів верховенства права як умову отримання фінансування з бюджету блоку в розмірі 1,2 трильйона євро. Комісія має оприлюднити свій прект бюджету – що охоплює сім років з 2028 року – 16 липня.

Як зазначає Politico, виступаючи перед журналістами, Макграт заявив, що «найбільш тривожними» частинами 800-сторінкового звіту були ті, де країни не досягли жодного прогресу у виконанні рекомендацій Комісії за останні 12 місяців.

«Коли ви дивитеся на рекомендації та оцінку минулого року, де ви бачите багато повідомлень про «відсутність прогресу», це очевидне занепокоєння», — сказав Макграт. «Звичайно, це буде критиковано в деяких колах, особливо тими, хто може відчувати, що їх критикують у звітах, але ми прагнули бути об'єктивними та ґрунтуватися на фактах у всьому, що ми представили».

Він попередив, що відбувається «звуження» простору для функціонування організацій громадянського суспільства, включаючи професійні групи, що представляють суддів, прокурорів та журналістів.

«Медіакомпанії також стикаються зі зростаючим тиском у деяких сферах, не тільки через комерційні труднощі, але й підхід до ЗМІ в деяких країнах є проблематичним, і ми знову бачимо, що простір для деяких медіаорганізацій у деяких частинах Європейського Союзу… перебуває під певним тиском», зазначив єврокомісар.

Автор: Наталя Мамченко

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