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Соблюдение стандартов верховенства права странами ЕС может стать условием получения ими финансирования из бюджета ЕС – еврокомиссар

18:30, 9 июля 2025
Сейчас разрабатываются планы по усилению соблюдения странами ЕС требований, сделав обязательным соблюдение стандартов верховенства права как условие получения финансирования из бюджета ЕС, заявил еврокомиссар.
Соблюдение стандартов верховенства права странами ЕС может стать условием получения ими финансирования из бюджета ЕС – еврокомиссар
Фото: politico.eu
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Страны Европейского Союза все чаще игнорируют требования Брюсселя по борьбе с коррупцией, улучшению свободы СМИ, повышению стандартов правосудия и решению других угроз демократическому обществу, согласно официальному отчету, опубликованному Еврокомиссией 8 июля.

Ежегодный «Отчет о верховенстве права» Европейской Комиссии выразил серьезную обеспокоенность отсутствием прогресса в ряде стран и выявил, что Венгрия, в частности, не достигла никакого прогресса по всем, кроме одной, ключевых рекомендаций, данных ей год назад.

В отчете говорится, что страны ЕС полностью выполнили или достигли «значительного прогресса» только по 18 процентам рекомендаций Комиссии, по сравнению с показателем успеха почти 20 процентов в прошлом году и более 25 процентов в 2023 году. В целом, «прогресс отсутствовал» или был «ограничен» по 43 процентам всех рекомендаций, сделанных Комиссией в течение последнего года.

Европейский комиссар по вопросам демократии Майкл Макграт заявил, что чиновники в Брюсселе сейчас разрабатывают планы по усилению соблюдения странами ЕС требований, сделав обязательным соблюдение стандартов верховенства права как условие получения финансирования из бюджета блока в размере 1,2 триллиона евро. Комиссия должна обнародовать свой проект бюджета, охватывающий семь лет с 2028 года, 16 июля.

Как отмечает Politico, выступая перед журналистами, Макграт заявил, что «наиболее тревожными» частями 800-страничного отчета были те, где страны не достигли никакого прогресса в выполнении рекомендаций Комиссии за последние 12 месяцев.

«Когда вы смотрите на рекомендации и оценку прошлого года, где вы видите много сообщений об «отсутствии прогресса», это очевидное беспокойство», — сказал Макграт. «Конечно, это будет критиковаться в некоторых кругах, особенно теми, кто может чувствовать, что их критикуют в отчетах, но мы стремились быть объективными и основываться на фактах во всем, что мы представили».

Он предупредил, что происходит «сужение» пространства для функционирования организаций гражданского общества, включая профессиональные группы, представляющие судей, прокуроров и журналистов.

«Медиакомпании также сталкиваются с растущим давлением в некоторых сферах, не только из-за коммерческих трудностей, но и подход к СМИ в некоторых странах является проблематичным, и мы снова видим, что пространство для некоторых медиаорганизаций в некоторых частях Европейского Союза… находится под определенным давлением», — отметил еврокомиссар.

Автор: Наталя Мамченко

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