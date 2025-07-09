Соблюдение стандартов верховенства права странами ЕС может стать условием получения ими финансирования из бюджета ЕС – еврокомиссар

Сейчас разрабатываются планы по усилению соблюдения странами ЕС требований, сделав обязательным соблюдение стандартов верховенства права как условие получения финансирования из бюджета ЕС, заявил еврокомиссар.

Фото: politico.eu

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Страны Европейского Союза все чаще игнорируют требования Брюсселя по борьбе с коррупцией, улучшению свободы СМИ, повышению стандартов правосудия и решению других угроз демократическому обществу, согласно официальному отчету, опубликованному Еврокомиссией 8 июля.

Ежегодный «Отчет о верховенстве права» Европейской Комиссии выразил серьезную обеспокоенность отсутствием прогресса в ряде стран и выявил, что Венгрия, в частности, не достигла никакого прогресса по всем, кроме одной, ключевых рекомендаций, данных ей год назад.

В отчете говорится, что страны ЕС полностью выполнили или достигли «значительного прогресса» только по 18 процентам рекомендаций Комиссии, по сравнению с показателем успеха почти 20 процентов в прошлом году и более 25 процентов в 2023 году. В целом, «прогресс отсутствовал» или был «ограничен» по 43 процентам всех рекомендаций, сделанных Комиссией в течение последнего года.

Европейский комиссар по вопросам демократии Майкл Макграт заявил, что чиновники в Брюсселе сейчас разрабатывают планы по усилению соблюдения странами ЕС требований, сделав обязательным соблюдение стандартов верховенства права как условие получения финансирования из бюджета блока в размере 1,2 триллиона евро. Комиссия должна обнародовать свой проект бюджета, охватывающий семь лет с 2028 года, 16 июля.

Как отмечает Politico, выступая перед журналистами, Макграт заявил, что «наиболее тревожными» частями 800-страничного отчета были те, где страны не достигли никакого прогресса в выполнении рекомендаций Комиссии за последние 12 месяцев.

«Когда вы смотрите на рекомендации и оценку прошлого года, где вы видите много сообщений об «отсутствии прогресса», это очевидное беспокойство», — сказал Макграт. «Конечно, это будет критиковаться в некоторых кругах, особенно теми, кто может чувствовать, что их критикуют в отчетах, но мы стремились быть объективными и основываться на фактах во всем, что мы представили».

Он предупредил, что происходит «сужение» пространства для функционирования организаций гражданского общества, включая профессиональные группы, представляющие судей, прокуроров и журналистов.

«Медиакомпании также сталкиваются с растущим давлением в некоторых сферах, не только из-за коммерческих трудностей, но и подход к СМИ в некоторых странах является проблематичным, и мы снова видим, что пространство для некоторых медиаорганизаций в некоторых частях Европейского Союза… находится под определенным давлением», — отметил еврокомиссар.

Автор: Наталя Мамченко

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