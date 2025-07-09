Главное сейчас — это поддержка ВСУ: судья Лычаковского райсуда Львова в отставке Сергей Гирич продолжает волонтерский сбор

Сергей Гирич подчеркнул, что наши Защитники нуждаются в постоянной поддержке и помощи.

Фото: facebook.com/serhiy.hyryc

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Судья Лычаковского районного суда Львова в отставке Сергей Гирич сообщил, что продолжает волонтерский сбор. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Проходил мимо и вспомнил, что ровно год назад ВСП уволил меня в отставку!

Время летит неумолимо!

Часто спрашивают, скучаю ли по работе?

Если честно, то еще ощущение длительного отпуска, и кажется, что завтра пойдешь на работу, а на самом деле — нет, спасибо, за 35 лет насмотрелся!

Год отдыхал, помогал сборами для ВСУ, есть планы написать воспоминания, есть что рассказать — о становлении судебной власти в Украине, ее лучшие времена и о системном уничтожении независимости…

Создал YouTube-канал, где рассказываю о путешествиях, красоте украинских Карпат, а позже — и всей Украины!

Есть желание сделать часть сюжетов сугубо профессиональной — снимать видео о рассмотрении конкретных дел, в том числе тех, которые цементировали профессиональное упрямство и независимость, все глазами судьи, с событиями и фактами, которые не вошли в судебные решения.

Но главное сейчас — это поддержка ВСУ. Если еще не донатили, вот моя волонтерская карта!

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Наши Защитники нуждаются в постоянной поддержке и помощи, а значит — пожертвованное кофе или пирожное — это тоже вклад в общую победу!», — написал судья.

Напомним, в марте 2025 года Сергей Гирич отчитался об использовании средств, собранных на дрон для подразделения НГУ.

Тогда благодаря коллегам-волонтерам удалось найти дрон за 133 000 грн.

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