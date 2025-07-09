Комиссар Совета Европы по правам человека: в Украине фиксируют случаи жестокой и выборочной мобилизации — нужен независимый контроль

Майкл О’Флаэрти призывает украинские власти расследовать нарушения прав человека во время мобилизации.

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Нарушения прав человека во время мобилизации в Украине носят систематический характер и требуют немедленного реагирования. Об этом говорится в меморандуме об элементах прав человека для мира в Украине, опубликованном комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О’Флаэрти на сайте Офиса Совета Европы в Украине.

В документе отмечается, что жалобы на злоупотребления во время военного призыва в Украине поступают регулярно. По словам комиссара, такие обращения включают сообщения о избиениях, жестоких задержаниях, содержании без связи с внешним миром, отказе в доступе к адвокату, а также мобилизации людей с инвалидностью.

«Комиссар получает аналогичные сообщения, включая заявления о пытках и смерти во время набора военнослужащих. Хотя Украина имеет право законно призывать своих военных, комиссар считает эти сообщения тревожными и призывает украинские власти эффективно их расследовать. Кроме того, украинские власти должны ввести механизм предотвращения нарушений прав человека во время мобилизации, в частности, путем внедрения независимого надзора для мониторинга процесса призыва и посещения любых мест, где новобранцы могут быть лишены свободы. Всем офицерам, отвечающим за призыв, следует четко донести сообщение о нулевой терпимости к пыткам или другому жестокому обращению, а также пройти обучение по обращению с людьми с соблюдением прав человека», — подчеркивается в меморандуме.

О’Флаэрти считает, что масштаб проблемы требует более широкого набора мер для ее эффективного решения, чем просто рекомендации для военных вербовщиков.

Он также рекомендует Украине придерживаться международных стандартов в вопросе отказа от военной службы по убеждениям, изложенных Венецианской комиссией в ее заключении amicus curiae относительно альтернативной (невоенной) службы.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Венецианская комиссия считает, что лицо, отказывающееся от военной службы по убеждениям, нельзя заставлять носить или использовать оружие.

Визит комиссара в Украину состоялся с 17 по 21 марта. По его словам, в центре внимания была необходимость интеграции прав человека в любые будущие мирные переговоры.

«Справедливого, прочного и эффективного мира невозможно достичь без соблюдения международной системы прав человека», — убежден О’Флаэрти.

Представленный им меморандум призван стать основой для того, чтобы гуманитарные принципы оставались приоритетом в процессе мирного урегулирования.

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