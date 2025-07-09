Решение ЕСПЧ по делу «Украина и Нидерланды против России»: Ольга Стефанишина рассказала о последствиях для РФ и последующих шагах Украины

Министр юстиции Ольга Стефанишина подробно рассказала, что именно установил ЕСПЧ, как это повлияет на РФ и что будет делать Украина дальше.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Европейский суд по правам человека 9 июля объявил решение по делу «Украина и Нидерланды против России», в котором признал РФ виновной в отношении многочисленных нарушений прав человека во время войны до и после 24 февраля 2022 года и по сбитию рейса MH17.

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина прокомментировала решение ЕСПЧ.

«Невероятно. Европейский суд по правам человека вынес беспрецедентное решение по делу «Украина – Нидерланды против России» – самое масштабное осуждение агрессора в истории Совета Европы и, возможно, в новейшей истории.

Суд подчеркнул: действия России в Украине беспрецедентны по характеру и масштабу насилия. Зловещие заявления руководства РФ о праве Украины на существование, ее государственности и независимости представляют угрозу мирному сосуществованию в Европе и подрывают сами основы демократии.

Ни в одном из предыдущих конфликтов не было столь единодушного осуждения международным сообществом вопиющего пренебрежения к основам международного правопорядка, установленного после Второй мировой войны», — подчеркнула министр юстиции.

Суд установил, что военные атаки российских сил по суверенной территории Украины с 11 мая 2014 по 16 сентября 2022 года были стратегически спланированы с преднамеренной целью и безусловным результатом – установлением власти и контроля над территориями, инфраструктурой и населением Украины.

«Здесь стоит пояснить. В марте 2022 года Россию исключили из Совета Европы из-за полномасштабного вторжения в Украину. Однако исключение России как члена не означает, что с того самого дня на нее перестала распространяться Конвенция о защите прав человека. Конвенция содержит важное положение: при исключении государства из Совета Европы Конвенция продолжает действовать для него в течение шести месяцев. Поэтому ЕСПЧ устанавливал нарушения до 16 сентября 2022 года – момента окончательного прекращения действия Конвенции для России. Это не означает, что после этой даты Россия освобождается от ответственности за последующие преступления – просто ЕСПЧ утратил юрисдикцию рассматривать события после 16 сентября 2022 года. Для привлечения агрессора к ответственности за более поздние нарушения существуют другие международные правовые механизмы».

Возвращаясь к решению. Беспрецедентные нарушения не могли быть совершены без прямого одобрения, поощрения и поддержки высших органов власти РФ. Действия представителей российского государства ничем не ограничивались – масштабные нарушения прав человека осуществлялись в огромных масштабах без какого-либо наказания как часть далеко идущей административной системы», — подчеркнула Ольга Стефанишина.

Установленные нарушения на протяжении более 8 лет:

Военные атаки в нарушение статей 2, 3, 8 Конвенции и статьи 1 Протокола №1

Внесудебные казни гражданских лиц и украинских военнослужащих hors de combat

Пытки и бесчеловечное обращение с гражданскими и военнопленными, включая изнасилования и сексуальное насилие

Принудительный труд и незаконное произвольное задержание гражданских

Необоснованное и принудительное перемещение гражданских, меры «фильтрации»

Запугивание, преследование и притеснение всех религиозных групп, кроме УПЦ МП

Серьезное вмешательство в свободу передавать и получать информацию

Принудительный разгон мирных протестов российскими военными

Уничтожение, мародерство и экспроприация без компенсации имущества гражданских и предприятий

Подавление украинского языка в школах и идеологическая обработка школьников

Перемещение в Россию и последующее усыновление украинских детей

Дискриминация по политическим убеждениям и национальному происхождению

Невыполнение обязанности расследовать и обеспечивать правовую защиту

Суд также установил ответственность России за убийство 298 гражданских лиц на борту рейса MH17. Это не может считаться «законным актом войны» и является нарушением права на жизнь. Россия нарушила обязанность провести расследование и сотрудничать в международном расследовании, вместо этого препятствовала, распространяя ложную или сфальсифицированную информацию, подчеркнула министр.

Предположение о возможности добиться справедливости в российских судах является иллюзорным из-за полного отрицания причастности и отказа сотрудничать. Длительные глубокие страдания родственников жертв представляют собой бесчеловечное обращение.

Суд указал, что РФ должна незамедлительно:

Освободить или безопасно вернуть всех лиц, лишенных свободы на оккупированных территориях с нарушением Конвенции до 16 сентября 2022 года

Сотрудничать в создании международного и независимого механизма для установления личности каждого ребенка, перемещенного из Украины в Россию, восстановления контактов и безопасного воссоединения с семьями

Ольга Стефанишина отметила, что вопрос компенсации по статье 41 Конвенции еще рассматривается, но должен учитывать создание Реестра убытков Советом Европы и текущие обсуждения будущего компенсационного механизма.

«И хочу отдельно отметить роль Министерства юстиции. Минюст на протяжении многих лет систематически работал над этим делом, обеспечивая юридическое сопровождение в ЕСПЧ. И вот результат: после 11 лет судебного процесса Украина выигрывает дело в ЕСПЧ. Это решение стало фундаментальным шагом к справедливости и восстановлению международного права. Минюст будет и дальше бескомпромиссно бороться за привлечение России к ответственности через все доступные международные судебные механизмы», — подчеркнула министр юстиции.

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