Рішення ЄСПЛ у справі «Україна та Нідерланди проти Росії»: Ольга Стефанішина розповіла про наслідки для РФ та наступні кроки України

Міністр юстиції Ольга Стефанішина детально розповіла, що саме встановив ЄСПЛ, як це вплине на РФ і що робитиме Україна далі.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», Європейський суд з прав людини 9 липня оголосив рішення у справі «Україна і Нідерланди проти Росії», в якому визнав РФ винною стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17.

Віце-прем’єр-міністр з євроінтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина прокоментувала рішення ЄСПЛ.

«Неймовірно. Європейський суд з прав людини виніс безпрецедентне рішення у справі «Україна-Нідерланди проти Росії» - найбільш масштабне засудження агресора в історії Ради Європи і можливо у новітній історії.

Суд наголосив: дії Росії в Україні безпрецедентні за характером і масштабом насильства. Зловісні заяви керівництва РФ щодо права України на існування, її державності та незалежності становлять загрозу мирному співіснуванню в Європі та підривають самі основи демократії.

У жодному з попередніх конфліктів не було настільки одностайного засудження міжнародною спільнотою кричущої зневаги до засад міжнародного правопорядку, встановленого після Другої світової війни», — підкреслила міністр юстиції.

Суд встановив, що військові атаки російських сил по суверенній території України з 11 травня 2014 по 16 вересня 2022 року були стратегічно сплановані з навмисною метою та беззаперечним результатом - встановлення влади й контролю над територіями, інфраструктурою та населенням України.

«Тут варто пояснити. У березні 2022 року Росію виключили з Ради Європи через повномасштабне вторгнення в Україну. Однак виключення Росії як члена не означає, що з того самого дня для них перестала діяти Конвенція про захист прав людини. Конвенція містить важливу норму: при виключенні держави з Ради Європи Конвенція продовжує діяти для неї впродовж шести місяців. Тому ЄСПЛ встановлював порушення до 16 вересня 2022 року - моменту остаточного припинення дії Конвенції для Росії. Це не означає, що після цієї дати Росія звільняється від відповідальності за подальші злочини - просто ЄСПЛ втратив юрисдикцію розглядати події після 16 вересня 2022 року. Для притягнення агресора до відповідальності за пізніші порушення існують інші міжнародні правові механізми»

Повертаючись до рішення. Безпрецедентні порушення не могли бути здійснені без прямого схвалення, заохочення та підтримки вищих органів влади РФ. Дії представників російської держави не були нічим обмежені - масштабні порушення прав людини здійснювалися у величезних масштабах без жодного покарання як частина далекосяжної адміністративної системи», — наголосила Ольга Стефанішина.

Встановлені порушення впродовж понад 8 років:

Військові атаки на порушення статей 2, 3, 8 Конвенції та статті 1 Протоколу №1

⁠Позасудові страти цивільних осіб та українських військовослужбовців hors de combat

Катування та нелюдське поводження з цивільними та військовополоненими, зокрема зґвалтування та сексуальне насильство

Примусова праця та незаконне свавільне затримання цивільних

⁠Невиправдане та примусове переміщення цивільних, заходи «фільтрації»

⁠Залякування, переслідування та утиски всіх релігійних груп, окрім УПЦ МП

⁠Серйозне втручання у свободу передавати та отримувати інформацію

Примусове розігнання мирних протестів російськими військовими

Знищення, мародерство та експропріація без компенсації майна цивільних та підприємств

⁠Придушення української мови в школах та ідеологічна обробка школярів

⁠Переміщення до Росії та подальше усиновлення українських дітей

Дискримінація за політичними переконаннями та національним походженням

⁠Невиконання обов'язку розслідувати та надавати правовий захист

Суд також встановив відповідальність Росії і за вбивство 298 цивільних осіб на борту рейсу MH17. Це не може вважатися «законним актом війни» і є порушенням права на життя. Росія порушила обов'язок провести розслідування та співпрацювати в міжнародному розслідуванні, натомість перешкоджала через поширення хибної або сфальсифікованої інформації, наголосила міністр.

Припущення про можливість отримання справедливості в російських судах є ілюзорним через повне заперечення причетності та відмову співпрацювати. Тривалі глибокі страждання родичів жертв становлять нелюдське поводження.

Суд зазначив, що РФ повинна негайно:

звільнити або безпечно повернути всіх осіб, позбавлених свободи на окупованих територіях з порушенням Конвенції до 16 вересня 2022 року

співпрацювати у створенні міжнародного та незалежного механізму для встановлення особи кожної дитини, переміщеної з України до Росії, відновлення контактів та безпечного возз'єднання з родинами

Ольга Стефанішина зазначила, що питання компенсації за статтею 41 Конвенції ще розглядається, але має враховувати створення Реєстру збитків Радою Європи та поточні обговорення майбутнього компенсаційного механізму.

«І хочу окремо зазначити про роль Міністерства юстиції. Мін'юст впродовж багатьох років систематично працював над цією справою, забезпечуючи юридичний супровід в ЄСПЛ. І ось результат, після 11 річного судового процесу Україна виграє справу в ЄСПЛ. Це рішення стало фундаментальним кроком до справедливості та відновлення міжнародного права. Мін'юст продовжуватиме безкомпромісну боротьбу за притягнення Росії до відповідальності через усі доступні міжнародні судові механізми», — підкреслила міністр юстиції.

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