ЄСПЛ визнав Росію винною у справі щодо збиття рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines

Також ЄСПЛ наголосив, що дії Росії в Україні є безпрецедентними в історії Ради Європи і становлять загрозу мирному співіснуванню в Європі.

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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 9 липня оголосив рішення у справі «Україна і Нідерланди проти Росії», в якому визнав РФ винною стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17.

Суддя ЄСПЛ від України Микола Гнатовський прокоментував це рішення.

«Рішення проголошене. ЄСПЛ сказав своє слово у, мабуть, наймасштабнішій та найважливішій спаві за всю його історію.

Текст рішення у справі «Україна і Нідерланди проти Росії» (біля 500 сторінок основного тексту, без врахування додатків) доступний на сайті.

Важливість рішення має показати історія. Коментарів буде чимало. Сьогодні лише подякую долі за можливість бути частиною цього Суду і зверну увагу на логіку, якою керувався Суд при оцінці конкретних скарг та тлумаченні Конвенції, і яка підсумована, зокрема, у параграфах 177-179 Рішення.

Суд наголосив, що дії Росії в Україні є безпрецедентними в історії Ради Європи. На його думку, характер і масштаб насильства, а також зловісні заяви керівництва держави-відповідача щодо державності України, її незалежності та самого права на існування становлять загрозу мирному співіснуванню в Європі та спрямовані на підрив основ демократії, на яких засновані Рада Європи та її держави-члени.

У жодному з попередніх конфліктів, які розглядалися Судом, не було настільки одностайного засудження з боку міжнародної спільноти кричущої зневаги держави-відповідача до засад міжнародного правопорядку, встановленого після Другої світової війни, а також настільки чітких заходів, вжитих Радою Європи для санкціонування неповаги цієї держави до основоположних цінностей Ради Європи: миру, а також – не менш важливо – людського життя, гідності та прав особи, гарантованих Конвенцією.

Суд також зазначив, що його завдання обмежується оцінкою відповідності дій держави-відповідача основним гарантіям, закріпленим у Конвенції та її Протоколах, які тлумачаться, зокрема, з урахуванням їхньої мети – реалізації цілей і ідеалів Ради Європи шляхом утвердження миру, заснованого на справедливості та міжнародному співробітництві», зазначив Микола Гнатовський.

Опис справи

Заявниками у справі є Україна та Королівство Нідерландів. Російська Федерація є державою-відповідачем.

Справа охоплює чотири міждержавні заяви. Перші дві заяви були подані Україною у 2014 році і стосуються систематичних порушень прав людини Росією в контексті конфлікту на сході України з весни 2014 року, включаючи ймовірне викрадення трьох груп дітей та їх тимчасове переміщення до Росії.

Третя заява була подана Нідерландами у 2020 році і стосується збиття рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines.

Остання заява була подана Україною у 2022 році і стосується систематичних порушень прав людини Росією в контексті російських військових операцій в Україні з 24 лютого 2022 року.

Держави-заявники посилаються на статті 2 (право на життя), 3 (заборона тортур, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження), 4 § 2 (заборона примусової праці), 5 (право на свободу та особисту недоторканність), 8 (право на повагу до приватного життя), 9 (свобода думки, совісті та релігії), 10 (свобода вираження поглядів), 11 (свобода зібрань та об'єднань), 13 (право на ефективний засіб юридичного захисту) та 14 (заборона дискримінації) Європейської конвенції з прав людини; статті 1 (захист власності) та 2 (право на освіту) Протоколу № 1 до Європейської конвенції; а також статті 2 (свобода пересування) та 3 (заборона вислання громадян) Протоколу № 4 до Конвенції.

17 лютого 2023 року Велика Палата вирішила об'єднати справу «Україна проти Росії» (№11055/22) зі справою «Україна та Нідерланди проти Росії» (№ 8019/16, 43800/14 та 28525/20).

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