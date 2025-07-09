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Держдеп США попередив дипломатів про шахрая, який видає себе за держсекретаря Рубіо за допомогою ШІ

14:50, 9 липня 2025
Самозванець за допомогою ШІ імітує голос Марко Рубіо.
Держдеп США попередив дипломатів про шахрая, який видає себе за держсекретаря Рубіо за допомогою ШІ
Фото: ukrinform
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Державний департамент США розіслав попередження американським посольствам і консульствам про спроби невідомого шахрая, який, використовуючи технології штучного інтелекту, видає себе за державного секретаря Марко Рубіо та, ймовірно, інших високопосадовців, повідомило видання Associated Press.

За даними відомства, минулого тижня було виявлено, що самозванець, представляючись Рубіо, намагався зв’язатися щонайменше з трьома міністрами закордонних справ, сенатором США та губернатором через текстові повідомлення, Signal і голосову пошту. Імена одержувачів шахрайських повідомлень не розкриваються.

«Держдепартамент поінформований про цей інцидент і зараз відстежує ситуацію та займається розв'язанням проблеми», – зазначила прессекретарка Теммі Брюс. Вона відмовилася від додаткових коментарів, посилаючись на міркування безпеки та триваюче розслідування.

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шахрай США ШІ Рубіо

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