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Госдеп США предупредил дипломатов о мошеннике, выдающем себя за госсекретаря Рубио с помощью ИИ

14:50, 9 июля 2025
Самозванец с помощью ИИ имитирует голос Марко Рубио.
Госдеп США предупредил дипломатов о мошеннике, выдающем себя за госсекретаря Рубио с помощью ИИ
Фото: ukrinform
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Государственный департамент США разослал предупреждение американским посольствам и консульствам о попытках неизвестного мошенника, который, используя технологии искусственного интеллекта, выдает себя за государственного секретаря Марко Рубио и, вероятно, других высокопоставленных чиновников, сообщило издание Associated Press.

По данным ведомства, на прошлой неделе было обнаружено, что самозванец, представляясь Рубио, пытался связаться по меньшей мере с тремя министрами иностранных дел, сенатором США и губернатором через текстовые сообщения, Signal и голосовую почту. Имена получателей мошеннических сообщений не раскрываются.

«Госдепартамент проинформирован об этом инциденте и сейчас отслеживает ситуацию и занимается решением проблемы», - отметила пресс-секретарь Тэмми Брюс. Она отказалась от дополнительных комментариев, ссылаясь на соображения безопасности и продолжающееся расследование.

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мошенник США ИИ Рубио

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