ЕСПЧ признал Россию виновной в сбитии пассажирского самолеёта MH17 в 2014 году

Европейский суд по правам человека признал РФ виновной в большом деле по жалобам Украины и Нидерландов.

Фото: AFP

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Европейский суд по правам человека 9 июля признал Россию виновной в крупном межгосударственном деле, объединяющем жалобы Украины и Нидерландов по поводу многочисленных нарушений прав человека во время войны до и после 24 февраля 2022 года, а также по делу о сбитии рейса MH17. Об этом сообщает Associated Press.

В частности, суд в Страсбурге рассматривал сразу четыре дела, поданных Украиной и Нидерландами против России. Они касаются широкого спектра нарушений прав человека, включая похищение украинских детей, действия России во время вторжения и сбитие рейса MH17.

Речь идет о следующих делах:

Украина против России (№ 8019/16) — нарушения во время вооружённого конфликта на Донбассе, в том числе сбитие MH17, пытки, принудительный труд и другие;

Украина против России (№ 43800/14) — похищение и незаконное перемещение украинских детей в РФ в 2014 году;

Нидерланды против России (№ 28525/20) — обстоятельства и последствия сбития рейса MH17;

Украина против России (№ 11055/22) — грубые нарушения прав человека во время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года.

Суд единогласно признал свою юрисдикцию по указанным жалобам в отношении событий, произошедших до 16 сентября 2022 года — даты прекращения членства России в Совете Европы.

Суд признал Россию виновной в многочисленных нарушениях прав человека, происходивших на оккупированных территориях до и после 24 февраля 2022 года, указав на их массовый и системный характер.

Речь идет о произвольных убийствах гражданских лиц и военнопленных, лишении свободы, бесчеловечном обращении, применении пыток, игнорировании Россией последствий своих ударов по гражданскому населению, системной практике подавления украинской идентичности, в том числе через систему образования, практике «фильтрации», вывозе украинских детей и гражданских взрослых вглубь оккупированных территорий или на территорию РФ и других подобных действиях.

Кроме того, суд установил, что рейс MH17 над Донбассом был сбит российским ЗРК «Бук», и Россия несет ответственность за то, что это стало возможным. Погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, среди которых было 196 граждан Нидерландов. В мае этого года аналогичную ответственность России признало и авиационное агентство ООН.

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