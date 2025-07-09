ЄСПЛ визнав Росію винною в збитті пасажирського літака MH17 у 2014 році

Європейський суд з прав людини визнав РФ винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів.

Фото: AFP

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Європейський суд з прав людини 9 липня визнав Росію винною у великій міждержавній справі, що об’єднує скарги України та Нідерландів стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17. Про це повідомляє Associated Press.

Зокрема, суд у Страсбурзі розглядав одразу чотири справи, подані Україною та Нідерландами проти Росії. Вони стосуються широкого спектра порушень прав людини, зокрема викрадення українських дітей, дій Росії під час вторгнення та збиття рейсу MH17.

Зокрема, йдеться про справи:

Україна проти Росії (№ 8019/16) – порушення під час збройного конфлікту на Донбасі, зокрема збиття MH17, тортури, примусову працю та інше;

Україна проти Росії (№ 43800/14) – викрадення і незаконне переміщення українських дітей до РФ у 2014 році;

Нідерланди проти Росії (№ 28525/20) – обставини та наслідки збиття рейсу MH17;

Україна проти Росії (№ 11055/22) – грубі порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.

Так, суд одностайно визнав, що має юрисдикцію за даними скаргами щодо подій, що відбулися до 16 вересня 2022 року, коли членство Росії у Раді Європи припинилося.

Суд визнав РФ винною у численних порушеннях прав людини, що відбувалися на окупованих територіях до та після 24 лютого 2022 року, і їхній масовий та системний характер.

Йдеться про свавільні вбивства цивільних і військовополонених, позбавлення волі, нелюдське поводження, застосування тортур, ігнорування Росією наслідків її ударів для цивільного населення, системну практику придушення української ідентичності, у тому числі через систему освіти, практику «фільтрації», вивезення українських дітей та дорослих цивільних громадян вглиб окупованих територій або на територію РФ тощо.

Також суд встановив, що рейс MH17 над Донбасом збили з російського ЗРК «Бук» і Росія несе відповідальність за те, що це стало можливим. Загинули всі 298 пасажирів і членів екіпажу, серед яких було 196 громадян Нідерландів. У травні цього року аналогічну відповідальність Росії встановила й авіаційна агенція ООН.

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