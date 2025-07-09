ЕСПЧ признал Россию виновной по делу о сбитии рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines

Также ЕСПЧ подчеркнул, что действия России в Украине беспрецедентны в истории Совета Европы и представляют угрозу мирному сосуществованию в Европе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 9 июля объявил решение по делу «Украина и Нидерланды против России», в котором признал РФ виновной в многочисленных нарушениях прав человека во время войны до и после 24 февраля 2022 года и по сбитию рейса MH17.

Судья ЕСПЧ от Украины Николай Гнатовский прокомментировал это решение.

«Решение провозглашено. ЕСПЧ сказал свое слово в, наверное, самом масштабном и важнейшем деле за всю его историю.

Текст решения по делу «Украина и Нидерланды против России» (около 500 страниц основного текста, без учета приложений) доступен на сайте.

Важность решения должна показать история. Комментариев будет немало. Сегодня лишь поблагодарю судьбу за возможность быть частью этого Суда и обращу внимание на логику, которой руководствовался Суд при оценке конкретных жалоб и толковании Конвенции, и которая подытожена, в частности, в параграфах 177-179 Решения.

Суд подчеркнул, что действия России в Украине беспрецедентны в истории Совета Европы. По его мнению, характер и масштаб насилия, а также зловещие заявления руководства государства-ответчика относительно государственности Украины, ее независимости и самого права на существование представляют угрозу мирному сосуществованию в Европе и направлены на подрыв основ демократии, на которых основаны Совет Европы и его государства-члены.

Ни в одном из предыдущих конфликтов, которые рассматривались Судом, не было столь единодушного осуждения со стороны международного сообщества вопиющего пренебрежения государства-ответчика к основам международного правопорядка, установленного после Второй мировой войны, а также столь четких мер, предпринятых Советом Европы для санкционирования неуважения этого государства к основополагающим ценностям Совета Европы: миру, а также – не менее важно – человеческой жизни, достоинства и прав личности, гарантированных Конвенцией.

Суд также отметил, что его задача ограничивается оценкой соответствия действий государства-ответчика основным гарантиям, закрепленным в Конвенции и ее Протоколах, которые толкуются, в частности, с учетом их цели – реализации целей и идеалов Совета Европы путем утверждения мира, основанного на справедливости и международном сотрудничестве», – отметил Николай Гнатовский.

Описание дела

Заявителями по делу являются Украина и Королевство Нидерландов. Российская Федерация является государством-ответчиком.

Дело охватывает четыре межгосударственных заявления. Первые два заявления были поданы Украиной в 2014 году и касаются систематических нарушений прав человека Россией в контексте конфликта на востоке Украины с весны 2014 года, включая вероятное похищение трех групп детей и их временное перемещение в Россию.

Третье заявление было подано Нидерландами в 2020 году и касается сбития рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines.

Последнее заявление было подано Украиной в 2022 году и касается систематических нарушений прав человека Россией в контексте российских военных операций в Украине с 24 февраля 2022 года.

Государства-заявители ссылаются на статьи 2 (право на жизнь), 3 (запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения), 4 § 2 (запрет принудительного труда), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 8 (право на уважение частной жизни), 9 (свобода мысли, совести и религии), 10 (свобода выражения мнений), 11 (свобода собраний и объединений), 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции по правам человека; статьи 1 (защита собственности) и 2 (право на образование) Протокола № 1 к Европейской конвенции; а также статьи 2 (свобода передвижения) и 3 (запрет высылки граждан) Протокола № 4 к Конвенции.

17 февраля 2023 года Большая Палата решила объединить дело «Украина против России» (№11055/22) с делом «Украина и Нидерланды против России» (№ 8019/16, 43800/14 и 28525/20).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.