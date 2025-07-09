Шлях України до вступу до ЄС несе зобов'язання щодо прав людини, як і будь-яка мирна угода — єврокомісар

Єврокомісар зазначив, що Україні необхідно повністю імплементувати Стамбульську конвенцію та прийняти законодавство про захист даних відповідно до acquis ЄС.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що шлях України до вступу до Євросоюзу несе зобов'язання щодо прав людини, як і будь-яка мирна угода.

«Ці два набори зобов'язань необхідно узгодити. Це означає, що будь-яка мирна угода має бути сумісною із зобов'язаннями України щодо прав людини в процесі її вступу до ЄС», - сказано в меморандумі про елементи прав людини для миру в Україні, який опублікував єврокомісар на сайті Офісу Ради Європи в Україні.

У документі сказано, що вперше країна-кандидат до ЄС прагне вступу до ЄС, одночасно захищаючись від війни агресії, і в результаті виникли нові питання, які раніше не розглядалися, пов'язані між вступом до ЄС та мирними переговорами.

«Будь-яка країна, яка бажає вступити до ЄС, повинна відповідати ключовим критеріям вступу, включаючи стабільність інституцій, що гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу та захист меншин. У міру просування України шляхом вступу вона повинна впроваджувати законодавство ЄС, проводячи правові, судові, антикорупційні та інші реформи… Україна досягла прогресу в дотриманні основоположних прав. Однак, залишаються деякі невирішені питання. Наприклад, Україні необхідно повністю імплементувати Стамбульську конвенцію, прийняти законодавство про захист даних відповідно до acquis ЄС, покращити умови утримання у в'язницях відповідно до стандартів CPT, просунути деінституціалізацію дорослих з інвалідністю та людей похилого віку, а також покращити ситуацію зі свободою ЗМІ. Хоча постконфліктний перехід України ще не розпочався, вкрай важливо вирішити ці питання», - сказано в меморандумі.

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