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Шлях України до вступу до ЄС несе зобов'язання щодо прав людини, як і будь-яка мирна угода — єврокомісар

16:52, 9 липня 2025
Єврокомісар зазначив, що Україні необхідно повністю імплементувати Стамбульську конвенцію та прийняти законодавство про захист даних відповідно до acquis ЄС.
Шлях України до вступу до ЄС несе зобов'язання щодо прав людини, як і будь-яка мирна угода — єврокомісар
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що шлях України до вступу до Євросоюзу несе зобов'язання щодо прав людини, як і будь-яка мирна угода.

«Ці два набори зобов'язань необхідно узгодити. Це означає, що будь-яка мирна угода має бути сумісною із зобов'язаннями України щодо прав людини в процесі її вступу до ЄС», - сказано в меморандумі про елементи прав людини для миру в Україні, який опублікував єврокомісар на сайті Офісу Ради Європи в Україні.

У документі сказано, що вперше країна-кандидат до ЄС прагне вступу до ЄС, одночасно захищаючись від війни агресії, і в результаті виникли нові питання, які раніше не розглядалися, пов'язані між вступом до ЄС та мирними переговорами.

«Будь-яка країна, яка бажає вступити до ЄС, повинна відповідати ключовим критеріям вступу, включаючи стабільність інституцій, що гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу та захист меншин. У міру просування України шляхом вступу вона повинна впроваджувати законодавство ЄС, проводячи правові, судові, антикорупційні та інші реформи… Україна досягла прогресу в дотриманні основоположних прав. Однак, залишаються деякі невирішені питання. Наприклад, Україні необхідно повністю імплементувати Стамбульську конвенцію, прийняти законодавство про захист даних відповідно до acquis ЄС, покращити умови утримання у в'язницях відповідно до стандартів CPT, просунути деінституціалізацію дорослих з інвалідністю та людей похилого віку, а також покращити ситуацію зі свободою ЗМІ. Хоча постконфліктний перехід України ще не розпочався, вкрай важливо вирішити ці питання», - сказано в меморандумі.

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ЄС Україна

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