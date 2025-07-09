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Путь Украины к вступлению в ЕС несет обязательства в области прав человека, как и любое мирное соглашение — еврокомиссар

16:52, 9 июля 2025
Еврокомиссар отметил, что Украине необходимо полностью имплементировать Стамбульскую конвенцию и принять законодательство о защите данных в соответствии с acquis ЕС.
Путь Украины к вступлению в ЕС несет обязательства в области прав человека, как и любое мирное соглашение — еврокомиссар
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти заявил, что путь Украины к вступлению в Европейский Союз несет обязательства в сфере прав человека, как и любое мирное соглашение.

«Эти два набора обязательств необходимо согласовать. Это означает, что любое мирное соглашение должно быть совместимо с обязательствами Украины по правам человека в процессе ее вступления в ЕС», — говорится в меморандуме об элементах прав человека для мира в Украине, который опубликовал еврокомиссар на сайте Офиса Совета Европы в Украине.

В документе говорится, что впервые страна-кандидат в ЕС стремится вступить в союз, одновременно защищаясь от войны агрессии, и в результате возникли новые вопросы, которые ранее не рассматривались, связанные между вступлением в ЕС и мирными переговорами.

«Любая страна, желающая вступить в ЕС, должна соответствовать ключевым критериям вступления, включая стабильность институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека, а также уважение и защиту меньшинств. По мере продвижения Украины по пути вступления она должна внедрять законодательство ЕС, проводя правовые, судебные, антикоррупционные и другие реформы… Украина добилась прогресса в соблюдении основных прав. Однако остаются некоторые нерешенные вопросы. Например, Украине необходимо полностью имплементировать Стамбульскую конвенцию, принять законодательство о защите данных в соответствии с acquis ЕС, улучшить условия содержания в тюрьмах в соответствии со стандартами CPT, продвинуть деинституционализацию взрослых с инвалидностью и пожилых людей, а также улучшить ситуацию со свободой СМИ. Хотя постконфликтный переход Украины еще не начался, крайне важно решить эти вопросы», — говорится в меморандуме.

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