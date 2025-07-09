Во Львове будут судить мужчину, который украл более полумиллиона гривен у матери погибшего солдата

Житель Днепра украл у 60-летней женщины телефон и получил доступ к счетам.

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Во Львове правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего мужчины, который украл более полумиллиона гривен у матери погибшего солдата.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в конце июня прошлого года в центральной части города житель Днепра украл у 60-летней женщины телефон и кошелек. Таким образом обвиняемый завладел финансовым номером и банковскими картами потерпевшей.

«Это позволило мужчине восстановить пароль от ее интернет-банкинга и получить доступ к счетам», — заявили в прокуратуре.

В дальнейшем обвиняемый незаконно использовал средства потерпевшей, большая часть которых — денежная помощь, которую женщина получила после гибели сына. В частности, мужчина рассчитывался за товары и услуги с ее карты, в том числе пополняя счета в онлайн-казино. Кроме того, снимал наличные в банкоматах.

Таким образом он причинил женщине материальный ущерб на сумму более 500 тыс. грн.

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