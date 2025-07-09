Классификация должностей госслужбы в судах привела к значительным различиям в зарплатах на одинаковых должностях – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия обнародовал обращение к Кабмину, в котором констатируется, что проведенная классификация должностей государственной службы привела к диспропорции в оплате труда работников различных государственных учреждений, в том числе работников на равнозначных должностях непосредственно в рамках суда.

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Высший совет правосудия 8 июля принял публичное обращение к Кабмину относительно необходимости скорейшего одобрения правительством инициативы Государственной судебной администрации об установлении дополнительных коэффициентов к должностным окладам госслужащих в аппаратах судов, других органах и учреждениях системы правосудия (то есть, и ВККС, и ВСП).

Как отмечает ВСП, принятие закона № 4282-ІХ об изменении системы и подходов к оплате труда госслужащих путем введения классификации должностей и системы грейдов не решило проблему финансового обеспечения работников судов достойным уровнем зарплаты. В ВСП продолжают поступать обращения председателей местных и апелляционных судов.

ГСА подготовила проект постановления Кабмина «Об установлении размера дополнительного коэффициента повышения должностных окладов государственных служащих в аппаратах (секретариатах) судов, других органах и учреждениях системы правосудия», которым предложено обеспечить конкурентоспособность зарплаты госслужащих в судебной системе путем применения коэффициентов к должностным окладам.

В чем заключается проблема

Согласно закону о госбюджете на 2025 год, оплата труда госслужащих осуществляется на основе классификации должностей, с учетом классификации должностей, проведенной в 2024 году.

Кабмин постановлением от 29 декабря 2023 года № 1409 утвердил схему должностных окладов на должностях госслужбы с учетом семей и уровней должностей, юрисдикции и типов государственных органов в 2025 году, а также перечень типовых должностей государственной службы в пределах уровней должностей.

Суды, органы и учреждения системы правосудия в конце 2023 года и в начале 2024 года провели классификацию должностей.

11 марта 2025 года Верховная Рада приняла Закон № 4282-ІХ «относительно внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей», целью которого является, как отметила ВСП, прекращение чрезмерных необоснованных выплат, внедрение действенного механизма оптимизации предельной численности работников, внедрение системы грейдов.

В то же время в ВСП продолжают поступать обращения председателей местных и апелляционных судов, в которых указано, что проведение классификации должностей в судах не решило проблемы с обеспечением их работников достойным уровнем зарплаты, соответствующим профессиональным требованиям и нагрузке.

Зарплата части работников аппаратов судов хотя и увеличилась, однако ее размер не решает проблемы в целом. Вследствие этого в местных и апелляционных судах продолжаются процессы оттока кадров.

Суды отмечают, что проведенная классификация должностей государственной службы привела к диспропорции в оплате труда работников различных государственных учреждений, в том числе работников на равнозначных должностях непосредственно в пределах суда.

Отмечено также уменьшение размера доплат за выслугу лет до 30% от должностного оклада, исключение доплат за интенсивность труда.

27 июня в ВСП поступило письмо ГСА с обращением ГСА к премьер-министру Денису Шмыгалю относительно введения дополнительного коэффициента повышения должностных окладов для государственных служащих, работающих в аппаратах (секретариатах) судов, органов и учреждений системы правосудия.

В этих обращениях ГСА отмечает, что в соответствии с Законом № 4282-ІХ установлено, что временно, на период действия военного положения, Кабмин может устанавливать дополнительные корректирующие коэффициенты для оплаты труда госслужащих различных государственных органов, а для государственных служащих в аппаратах (секретариатах) судов, других органах и учреждениях системы правосудия допускается установление также других коэффициентов к должностным окладам, в том числе за счет средств специального фонда бюджета.

Следовательно, ГСА подготовила проект постановления правительства «Об установлении размера дополнительного коэффициента повышения должностных окладов государственных служащих в аппаратах (секретариатах) судов, других органах и учреждениях системы правосудия», которым предложено обеспечить конкурентоспособность заработной платы госслужащих аппаратов судов, органов и учреждений системы правосудия путем применения к их должностным окладам определенных коэффициентов.

Финансирование расходов на покрытие затрат, которые возникнут в связи с принятием постановления, в 2025 году ГСА предлагает осуществить за счет имеющегося ресурса сверхплановых поступлений судебного сбора.

Учитывая изложенное, ВСП поддержал инициативу ГСА и обратился к Кабмину с просьбой как можно скорее одобрить соответствующую инициативу.

Статистика

В обращении ВСП говорится, что по результатам анализа бюджетных назначений, предусмотренных ГСА как главному распорядителю бюджетных средств на 2025 год, выявлено, что 90% всего финансового ресурса направлено на оплату труда и начисления. Однако это не обеспечивает решения проблемы кадрового дефицита.

По информации ГСА, средний размер заработной платы (грн) и стимулирующих выплат (%) за январь – март 2025 года работников аппаратов апелляционных и местных судов соответственно составляет:

в Днепровском апелляционном суде – 18 284 грн, 28 %;

в Одесском апелляционном суде – 18 308 грн, 27 %;

в Западном апелляционном хозяйственном суде – 21 300 грн, 38 %;

в Хозяйственном суде Киевской области – 20 487 грн, 18 %;

в Киевском окружном административном суде – 26 972 грн, 33 %;

в местных общих судах Киевской области – 16 212 грн, 19 %;

в местных общих судах Одесской области – 16 275 грн, 27 %;

в местных общих судах Черниговской области – 17 829 грн, 20 %.

Количество вакантных должностей работников аппаратов местных общих судов Харьковской области составляет 163, Черкасской области – 76, города Киева – 128, в Хозяйственном суде Одесской области – 30, в Хозяйственном суде Запорожской области – 38, в Хозяйственном суде города Киева – 68, в Днепропетровском окружном административном суде – 21, в Тернопольском окружном административном суде – 17, во Львовском апелляционном суде – 39, в Северном апелляционном хозяйственном суде – 50, в Шестом апелляционном административном суде – 38.

Автор: Наталя Мамченко

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