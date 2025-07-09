Класифікація посад держслужби у судах призвела до значних відмінностей в зарплатах на однакових посадах – Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя оприлюднила звернення до Кабміну, в якому констатується, що проведена класифікація посад державної служби призвела до диспропорції в оплаті праці працівників різних державних установ, у тому числі працівників за рівнозначними посадами безпосередньо в межах суду.

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Вища рада правосуддя 8 липня ухвалила публічне звернення до Кабміну щодо необхідності якнайшвидшого схвалення урядом ініціативи Державної судової адміністрації про встановлення додаткових коефіцієнтів до посадових окладів держслужбовців у апаратах судів, інших органах та установах системи правосуддя (тобто, і ВККС та ВРП).

Як зазначає ВРП, прийняття закону 4282-ІХ про зміну системи та підходів до оплати праці держслужбовців шляхом запровадження класифікації посад та системи грейдів не вирішило проблему фінансового забезпечення працівників судів гідним рівнем зарплати. До ВРП продовжують надходити звернення голів місцевих та апеляційних судів.

ДСА підготувала проект постанови Кабміну «Про встановлення розміру додаткового коефіцієнта підвищення посадових окладів державних службовців в апаратах (секретаріатах) судів, інших органах та установах системи правосуддя», яким запропоновано забезпечити конкурентоспроможність зарплати держслужбовців у судовій системі шляхом застосування коефіцієнтів до посадових окладів.

В чому полягає проблема

Згідно з законом про держбюджет на 2025 рік оплата праці держслужбовців здійснюється на основі класифікації посад, з урахуванням класифікації посад, проведеної у 2024 році.

Кабмін постановою від 29 грудня 2023 року №1409 затвердив схему посадових окладів на посадах держслужби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2025 році, а також перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад.

Суди, органи та установи системи правосуддя наприкінці 2023 року та на початку 2024 року провели класифікацію посад.

11 березня 2025 року Верховна Рада ухвалила Закон 4282-ІХ «щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад», метою якого є, як зазначила ВРП, припинення надмірних необґрунтованих виплат, запровадження дієвого механізму оптимізації граничної чисельності працівників, впровадження системи грейдів.

Водночас до ВРП продовжують надходити звернення голів місцевих та апеляційних судів, у яких зазначено, що проведення класифікації посад в судах не розв’язало проблеми із забезпеченням їх працівників гідним рівнем зарплати, який відповідає професійним вимогам і навантаженню.

Зарплата частини працівників апаратів судів хоча і збільшилась, однак її розмір не розв’язує проблеми загалом. Унаслідок цього в місцевих та апеляційних судах тривають процеси відтоку кадрів.

Суди зазначають, що проведена класифікація посад державної служби призвела до диспропорції в оплаті праці працівників різних державних установ, у тому числі працівників за рівнозначними посадами безпосередньо в межах суду.

Наголошено також на зменшенні розміру доплат за вислугу років до 30% від посадового окладу, виключенні доплат за інтенсивність праці.

27 червня до ВРП надійшов лист ДСА зі зверненням ДСА до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо запровадження додаткового коефіцієнта підвищення посадових окладів для державних службовців, які працюють в апаратах (секретаріатах) судів, органів та установ системи правосуддя.

У цих зверненнях ДСА зазначає, що відповідно до Закону 4282-ІХ установлено, що тимчасово, на період дії воєнного стану, Кабмін може встановлювати додаткові коригуючі коефіцієнти для оплати праці держслужбовців різних державних органів, а для державних службовців в апаратах (секретаріатах) судів, інших органах та установах системи правосуддя допускається встановлення також інших коефіцієнтів до посадових окладів, у тому числі за рахунок коштів спеціального фонду бюджету.

Отже, ДСА підготувала проект постанови уряду «Про встановлення розміру додаткового коефіцієнта підвищення посадових окладів державних службовців в апаратах (секретаріатах) судів, інших органах та установах системи правосуддя», яким запропоновано забезпечити конкурентоспроможність заробітної плати держслужбовців апаратів судів, органів та установ системи правосуддя шляхом застосування до їхніх посадових окладів визначених коефіцієнтів.

Фінансування видатків на покриття витрат, що виникнуть у зв’язку із прийняттям постанови, у 2025 році ДСА пропонує здійснити за рахунок наявного ресурсу понадпланових надходжень судового збору.

Ураховуючи викладене, ВРП підтримала ініціативу ДСА і звернулася до Кабміну із проханням якнайшвидше схвалити відповідну ініціативу.

Статистика

У зверненні ВРП йдеться, що за результатами аналізу бюджетних призначень, передбачених ДСА як головному розпоряднику бюджетних коштів на 2025 рік, виявлено, що 90% усього фінансового ресурсу спрямовано на оплату праці та нарахування. Проте це не забезпечує розв’язання проблеми кадрового дефіциту.

За інформацією ДСА , середній розмір заробітної плати (грн) та стимулюючих виплат (%) за січень – березень 2025 року працівників апаратів апеляційних та місцевих судів відповідно становить:

у Дніпровському апеляційному суді – 18 284 грн, 28 %;

у Одеському апеляційному суді – 18 308 грн, 27 %;

у Західному апеляційному господарському суді – 21 300 грн, 38 %;

у Господарському суді Київської області – 20 487 грн, 18 %;

у Київському окружному адміністративному суді – 26 972 грн, 33 %;

у місцевих загальних судах Київської області – 16 212 грн, 19 %;

у місцевих загальних судах Одеської області – 16 275 грн, 27 %;

у місцевих загальних судах Чернігівської області – 17 829 грн, 20 %.

Кількість вакантних посад працівників апаратів місцевих загальних судів Харківської області становить 163, Черкаської області – 76, міста Києва – 128, у Господарському суді Одеської області – 30, у Господарському суді Запорізької області – 38, у Господарському суді міста Києва – 68, у Дніпропетровському окружному адміністративному суді – 21, у Тернопільському окружному адміністративному суді – 17, у Львівському апеляційному суді – 39, у Північному апеляційному господарському суді – 50, у Шостому апеляційному адміністративному суді – 38.

Автор: Наталя Мамченко

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