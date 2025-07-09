Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV — відео

Зеленський та Папа обговорили війну в Україні «і нагальну потребу у справедливому і тривалому мирі».

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський 9 липня зустрівся з Папою Римським Левом XIV. Про це повідомило видання The Guardian.

Зустріч відбулася в рамках візиту Зеленського до Італії. Понтифік прийняв Президента у літній резиденції в Кастель-Гандольфо.

Зазначається, що Зеленський та Папа обговорили війну в Україні «і нагальну потребу у справедливому і тривалому мирі».

«Під час дружньої розмови було підтверджено важливість діалогу як найкращого засобу припинення воєнних дій. Святий Отець висловив своє співчуття жертвам і знову запевнив у своїх молитвах та близькості до українського народу, закликаючи до всіх зусиль, спрямованих на звільнення полонених і пошук спільних рішень», - повідомили у Ватикані.

Окрім цього Папа Римський Лев підтвердив готовність прийняти представників Росії та України у Ватикані для проведення переговорів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.