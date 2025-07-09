Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV — видео

Зеленский и Папа обсудили войну в Украине «и насущную необходимость в справедливом и прочном мире».

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля встретился с Папой Римским Львом XIV. Об этом сообщило издание The Guardian.

Встреча состоялась в рамках визита Зеленского в Италию. Понтифик принял Президента в летней резиденции в Кастель-Гандольфо.

Отмечается, что Зеленский и Папа обсудили войну в Украине «и насущную необходимость в справедливом и прочном мире».

«Во время дружеской беседы была подтверждена важность диалога как наилучшего средства прекращения военных действий. Святейший Отец выразил свое сочувствие жертвам и вновь заверил в своих молитвах и близости к украинскому народу, призвав к всем усилиям, направленным на освобождение пленных и поиск совместных решений», — сообщили в Ватикане.

Кроме того, Папа Римский Лев подтвердил готовность принять представителей России и Украины в Ватикане для проведения переговоров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.