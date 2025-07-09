Украинцев просят экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы из-за жары

Из-за жаркой погоды и снижения эффективности солнечных электростанций Укрэнерго призывает украинцев к экономии.

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Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» обратилась к гражданам с просьбой ограничить использование электроэнергии 9 июля в вечерний пик — с 16:00 до 22:00. Причина — рост потребления из-за жаркой погоды и снижение выработки электроэнергии бытовыми солнечными электростанциями из-за облачности.

«С 16:00 до 22:00 сегодня необходимо экономно потреблять электроэнергию. Пожалуйста, ограничьте в это время использование мощной бытовой техники и не включайте одновременно несколько электроприборов», — говорится в заявлении.

В «Укрэнерго» сообщили, что второй день подряд фиксируется рост электропотребления. Утром 9 июля показатель был на 3,1% выше, чем в то же время 8 июля. Суточный максимум во вторник вечером превысил показатель понедельника на 2,3%.

Основными причинами такого роста являются жара по всей территории Украины, стимулирующая массовое использование кондиционеров, и высокая облачность в ряде регионов, которая снижает эффективность работы бытовых СЭС.

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