Українців просять економно споживати електроенергію у вечірні години через спеку

Через спекотну погоду та зниження ефективності сонячних електростанцій, Укренерго закликає українців до економії.

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Національна енергетична компанія «Укренерго» звернулася до громадян із проханням обмежити використання електроенергії 9 липня у вечірній пік — з 16:00 до 22:00. Причина — зростання споживання через спекотну погоду та зниження виробітку електроенергії побутовими сонячними електростанціями через хмарність.

«З 16:00 до 22:00 сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте у цей час користування потужною електротехнікою та не вмикайте кілька електроприладів одночасно», - йдеться у заяві.

В «Укренерго» повідомили, що другий день поспіль фіксується зростання електроспоживання. Зранку 9 липня показник був на 3,1% вищим, ніж у той же час 8 липня. Добовий максимум у вівторок увечері перевищив показник понеділка на 2,3%.

Основними чинниками такого зростання є спека по всій Україні, яка стимулює масове використання кондиціонерів, та висока хмарність у ряді регіонів, що знижує ефективність роботи побутових СЕС.

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