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У Хмельницькому затримали 52-річного чоловіка, який вийшов з гранатою на прогулянку

20:03, 9 липня 2025
Чоловік привернув увагу правоохоронців підозрілою поведінкою, а під час обшуку в нього виявили бойову гранату та підривник.
У Хмельницькому затримали 52-річного чоловіка, який вийшов з гранатою на прогулянку
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У Хмельницькому на вулиці Романа Шухевича правоохоронці затримали 52-річного місцевого жителя, який мав при собі гранату. Про це повідомляє поліція регіону.

Підозрілого чоловіка помітили дільничні офіцери поліції під час патрулювання. Під час перевірки виявилось, що чоловік носив із собою гранату, попередньо — типу Ф-1. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.

Під час невідкладного обшуку в чоловіка також вилучили підривник. Обидва предмети направили на експертизу.

Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Слідство триває. Поліція встановлює, звідки чоловік отримав вибухонебезпечні предмети.

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Національна поліція поліція Хмельницький граната боєприпаси

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