Плавом у ЄС – на Закарпатті затримали п’ятьох «втікачів» із камерами замість човна

На Закарпатті прикордонники затримали групу водолазів із гумовими камерами для переправи через Тису.

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Прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону на Закарпатті зупинили п’ятьох чоловіків, які у супроводі двох жінок намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною, повідомила Державна прикордонна служба України.

Чоловіки, жителі Закарпатської області, мали при собі автомобільні гумові камери, щоб перепливти річку Тиса. Жінки супроводжували їх до кордону. Помітивши прикордонників, група намагалася втекти, але після кількох попереджувальних пострілів у повітря їх затримали. Інформацію про підготовку порушення надав оперативно-розшуковий відділ «Дякове».

Чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону). Щодо жінок, які організували переправу, розпочато розслідування за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через кордон). Їх затримали відповідно до ст. 208 КПК, а відомості внесено до ЄРДР. Слідство триває.

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