У Києві затримали чоловіка, який роздягнувся перед дітьми на пляжі у Гідропарку

60-річний чоловік вчиняв розпусні дії у Гідропарку.

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У Києві правоохоронці затримали 60-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії у Гідропарку. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

«До поліції звернулись громадяни та повідомили про те, що на території пляжу в оголеному вигляді перебуває чоловік, який в присутності дітей вчиняє дії сексуального характеру», - заявили у поліції та повідомили, що вже затримали порушника.

Затриманим виявився 60-річний місцевий мешканець, якому слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України — розбещення неповнолітніх.

Наразі за вказаним фактом триває досудове розслідування. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

У поліції додали, що з метою встановлення психічного стану підозрюваного буде проведено його комплексну психолого-психіатричну експертизу.

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