В Україні запустили калькулятори для розрахунку компенсації за житло ВПО

Стало можливо онлайн дізнайся, скільки держава компенсує за житло ВПО.

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Міністерство соціальної політики України розповіло, як користуватися калькуляторами у чат-боті «Юридичний порадник для ВПО», які допоможуть орендодавцям і внутрішньо переміщеним особам (ВПО) розрахувати компенсацію податків і субсидії за оренду житла, повідомили в організації.

Щоб скористатися калькуляторами, потрібно:

Перейти до чат-бота за посиланням і ввести команду /calc або обрати в меню: «Основні питання» – «Виплати / Пенсія» – «Субсидія на оренду» – «Калькулятори». Вибрати потрібний інструмент:

Калькулятор компенсації податків для орендодавців, щоб дізнатися суму відшкодування від держави за здачу житла ВПО.

Калькулятор субсидії на оренду для ВПО, щоб оцінити можливий розмір державної допомоги на оплату житла.

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