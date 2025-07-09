В Україні запустили калькулятори для розрахунку компенсації за житло ВПО

22:36, 9 липня 2025
Стало можливо онлайн дізнайся, скільки держава компенсує за житло ВПО.
Міністерство соціальної політики України розповіло, як користуватися калькуляторами у чат-боті «Юридичний порадник для ВПО», які допоможуть орендодавцям і внутрішньо переміщеним особам (ВПО) розрахувати компенсацію податків і субсидії за оренду житла, повідомили в організації.
Щоб скористатися калькуляторами, потрібно:
- Перейти до чат-бота за посиланням і ввести команду /calc або обрати в меню: «Основні питання» – «Виплати / Пенсія» – «Субсидія на оренду» – «Калькулятори».
- Вибрати потрібний інструмент:
- Калькулятор компенсації податків для орендодавців, щоб дізнатися суму відшкодування від держави за здачу житла ВПО.
- Калькулятор субсидії на оренду для ВПО, щоб оцінити можливий розмір державної допомоги на оплату житла.
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