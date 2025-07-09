Корупційний рейд – за декілька днів викрито 13 схем хабарництва у 9 областях

Правоохоронці викрили 13 корупційних схем в Україні – затримання за хабарі та незаконний перетин кордону.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Протягом останніх днів правоохоронці провели антикорупційні операції в дев’яти областях України, викривши 13 злочинних схем, пов’язаних із хабарництвом, ухиленням від військової служби та незаконним перетином кордону, повідомило Державне бюро розслідувань 9 липня 2025 року. Зловмисники отримували хабарі від 2400 грн до 16 000 доларів, їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє поліція Черкаської області.

На Хмельниччині затримали лікаря-травматолога, члена експертної команди з оцінки функціонування особи, який за 6000 доларів обіцяв оформити інвалідність для ухилення від мобілізації. Під час обшуків вилучено 5,5 млн грн.

В Одеській області викрито кілька схем: директор цвинтаря вимагав 1500 доларів за бронювання місць для поховання; двоє ділків за 10 500 доларів організували переправлення призовників за кордон у фурі з дровами; ще один канал брав 4000 доларів з особи; лікарка за 7000 доларів обіцяла оформити інвалідність.

На Волині двоє медиків за 2000 доларів оформлювали документи для уникнення служби та виїзду за кордон. Одного затримали під час отримання хабаря.

У Києві та Київській області двоє осіб вимагали 21 000 і 6000 доларів відповідно за виключення з військового обліку та організацію виїзду за кордон. Одного затримали після отримання 10 000 доларів.

На Дніпропетровщині жінка за 16 000 доларів організувала незаконне переправлення через кордон. У Львівській області затримали особу за обіцянку виготовити документи про непридатність до служби за 15 000 доларів.

На Черкащині жінка передала 2400 грн секретарю приймальної комісії коледжу за успішну здачу сесії студента з академічною заборгованістю.

У Вінницькій області учасник злочинної групи отримав 2000 доларів за переправлення двох призовників до Молдови, плануючи заробити 10 000 доларів.

На Закарпатті медики та службові особи за 2500 доларів оформлювали фіктивну інвалідність, використовуючи біоматеріали хворого на туберкульоз. Задокументовано понад 100 епізодів.

Дії кваліфіковано за статтями КК України про хабарництво, незаконне переправлення через кордон і зловживання впливом. Сімох фігурантів повідомлено про підозру, триває слідство.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.